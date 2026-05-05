El banco digital de origen británico, Revolut, cerró el primer trimestre de 2026 con más de 290 mil clientes en México, a nueve semanas de su lanzamiento masivo, impulsado por la adopción de su cuenta personal con intereses.

Revolut que opera como banca múltiple en México desde principios de 2026, informó que elevó su inversión total en el país a alrededor de 167 millones de dólares, tras una capitalización cercana a 64 millones de dólares concretada en abril. Los recursos se destinarán a ampliar su oferta de productos y acelerar su crecimiento en el mercado mexicano.

En el periodo, los activos totales registraron un crecimiento de 275%, mientras que la captación alcanzó 3 mil 753 millones de pesos, derivado del lanzamiento al público a finales de enero y de la rápida incorporación de usuarios a la plataforma.

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En liquidez, el coeficiente de cobertura se ubicó en 1,531%, por encima del mínimo regulatorio, con un incremento frente al trimestre previo asociado a mayores inversiones en instrumentos financieros.

El índice de capitalización se situó en 141.6%, también superior a los requerimientos.

En calidad de cartera, el índice de morosidad fue de 0.02%, con el 99.98% de los créditos clasificados en etapa 1, es decir, con bajo nivel de riesgo. La cartera de crédito en esta categoría aumentó en 44 millones de pesos, con más de 12 mil clientes activos con tarjeta de crédito al cierre de marzo.

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Revolut reportó una pérdida neta trimestral de 153 millones de pesos, en línea con su etapa inicial de operación y su estrategia de expansión en el país.

El director general de la firma en México, Juan Guerra, señaló que la respuesta del mercado ha superado sus previsiones, destacando la demanda por servicios financieros integrados en una sola aplicación, como cuentas con rendimiento, crédito y transferencias.

“La respuesta de los mexicanos ha superado nuestras expectativas. Claramente, existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más”, explicó el directivo.

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Según Revolut, la capitalización realizada tras el cierre del trimestre refuerza la estrategia de crecimiento de la institución en México, en un entorno de competencia entre banca tradicional y plataformas digitales por captar usuarios y recursos.

Revolut, junto con otros jugadores como Hey, Openbank y Plata, conforman la oferta de servicios bancarios totalmente digitales en México, compitiendo con fuerza con el segmento de banca tradicional, en la búsqueda de ganar cuota de mercado en segmentos como tarjeta de crédito, cuentas con rendimientos, débito, entre otros.

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