El 8% de los empleados en México visita sitios de contenido para adultos desde sus dispositivos de trabajo, reveló la firma de ciberseguridad, Kaspersky.

De acuerdo con la compañía, aunque la cifra muestra una ligera reducción frente al 14% registrado en 2018, es probable que estos datos estén subdimensionados, con lo cual, la persistencia de este hábito pone en riesgo a las organizaciones del país y demuestra que, tras varios años, aún enfrentan un reto en su cultura de ciberseguridad.

Kaspersky alertó que los ciberdelincuentes aprovechan el alto tráfico en estos sitios para lanzar sus ataques.

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“Se han detectado páginas falsas de servicios de modelos que transmiten en línea, para robar dinero, datos y extorsionar a las víctimas. También existen aplicaciones fraudulentas donde prometen contenido exclusivo y suelen ocultar malware. Si un empleado usa estas plataformas en dispositivos de trabajo, arriesga a su empresa al secuestro de sistemas y datos sensibles o filtraciones”, detalló.

Añadió que esto provoca que la operación de la compañía se detenga, que los costos de reparación sean millonarios y la confianza de los clientes se vea comprometida.

Alertó que el riesgo es mayor cuando los colaboradores utilizan su correo del trabajo para registrarse en estas plataformas, pues el uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el trabajo de los criminales para robarlas, entrar al perfil del empleado y filtrar información o suplantar su identidad a fin de engañar a otros compañeros.

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“Investigadores de Kaspersky ya han detectado credenciales de acceso corporativas filtradas en la dark web de personas que se inscribieron en sitios para adultos con su cuenta laboral”, añadió.

Para la firma, lo más preocupante es que a través del tiempo estos hábitos han persistido a pesar de que los colaboradores son cada vez más conscientes de los riesgos.

De acuerdo con el estudio de la compañía, más del 65% de los trabajadores en el país sabe que usar equipos de la oficina para fines personales como este puede comprometer la seguridad de su empresa; aunque ese conocimiento no se está traduciendo en hábitos de prevención reales.

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“Estamos ante un desafío de cultura organizacional en ciberseguridad. Las empresas deben fortalecerla para que sea la responsabilidad la que guíe el uso de las herramientas de trabajo. Se trata de que los empleados comprendan que separar su vida personal de los equipos de oficina es una medida de protección mutua: blinda a la empresa contra ataques, mientras que se ponen a salvo a sí mismos de amenazas que pueden escalar hasta la extorsión. Al establecer este orden digital, el colaborador deja de ser un blanco fácil para convertirse en el principal protector de su propia seguridad y la de la compañía”, dijo Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky.

Para que las empresas puedan protegerse y construir esta cultura en ciberseguridad, los expertos de Kaspersky recomiendan fortalecer las políticas de uso de los activos corporativos así como prohibir el uso de dispositivos y correos institucionales para fines personales o registros en servicios externos, ya sea redes sociales, comercios, sitios para adultos, entre otros.

Dijo que esto evita que la identidad corporativa quede expuesta en plataformas fuera del control y protección de la empresa.

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