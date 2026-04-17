Taxco.— A lo largo de 20 años, Taxco ha estado bajo acoso criminal. En esos años desfilaron gobiernos de todos los colores que terminaron sometidos, intimidados o coludidos por los capos en turno. En todo momento el crimen y la violencia se mantuvieron.

El inicio de la violencia en Taxco —recuerdan los pobladores— fue durante el gobierno del panista Ramiro Jaimes Gómez (2005-2008). Todos también recuerdan que quien era el jefe de escoltas de ese alcalde, José Ranulfo Zagal Maldonado, alias El Rani, ahora está preso en el penal de El Altiplano pagando una condena de 70 años por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

El Rani, durante años, fue el líder de la organización criminal La Familia Michoacana en Taxco, Tetipac y Pilcaya. Desde que fue detenido, hace seis años, su hijo Roberto Carlos Zagal, El Pelón, está a cargo.

Lee también Mario Figueroa, el alcalde que entregó Taxco a los criminales; era señalado como el candidato de la Familia Michoacana

Los habitantes de Taxco han vivido años de extorsión, desapariciones y control criminal. Foto: Arturo de Dios Palma / EL UNIVERSAL

Violencia y turismo en Taxco han ido de la mano, aunque en direcciones distintas. La violencia es cada vez más extrema y el turismo cada vez más raquítico.

Pobladores, empresarios y artesanos coinciden en que en los últimos 20 años el crimen ha ocupado un lugar protagónico en la ciudad.

El inicio

En los tiempos de Jaimes Gómez, cuando El Rani era un escolta, ya operaba en la región el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero aún había tranquilidad.

Jaimes Gómez le entregó el ayuntamiento al priísta Álvaro Burgos Barrera (2008-2011).

En esos años ocurrió el primer quiebre tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, ocurrido en diciembre de 2009 en Cuernavaca.

Lee también ¿Quién es Juan Andrés Vega, el alcalde de Taxco que fue privado de su libertad?

Entonces llegaron Los Rojos, comenzó la disputa de la plaza con los Guerrero Unidos y la violencia no paró.

El 30 de noviembre de 2011, hombres armados rafaguearon la fachada de la casa del alcalde. Burgos Barrera se vio obligado a pedir licencia y dejó el cargo.

En 2012 llegó el priista Salomón Majul González; en este periodo Taxco se convirtió en el bastión de Guerreros Unidos.

Lee también Taxco: alcalde Juan Andrés Vega reaparece tras secuestro y promete trabajar por la paz del municipio

Este grupo criminal dominó poco tiempo. En septiembre de 2014 vino el ataque, asesinato y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala.

Guerreros Unidos fueron desmantelados por la presión del caso. De acuerdo con informes oficiales, Gildardo López Astudillo, El Gil o Cabo Gil, lugarteniente de Guerreros Unidos, estuvo refugiado en Taxco hasta antes de su detención, en septiembre de 2015.

Por el caso Ayotzinapa fue detenido por sus vínculos con Guerreros Unidos el exdirector de la Policía Municipal de Taxco Eruviel Salado Chávez. El alcalde Salomón Majul González fue incluido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en una lista de 10 presidentes municipales de Guerrero con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Lee también Harfuch detalla operativo para localizar al alcalde de Taxco y su padre; líneas de investigación apuntan a La Familia Michoacana

La familia

El desmantelamiento de Guerreros Unidos marcó el segundo punto de quiebre en Taxco, entró a la escena La Familia Michoacana.

En 2015, Majul González se convirtió en candidato a diputado federal, y su primo Omar Jalil Flores Majul (PRI, PVEM, Panal) gobernó Taxco de 2015 a 2018.

Su administración quedó marcada por el asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán, director del Foro de Taxco, ocurrido la mañana del 25 de abril de 2016.

Lee también El día que “El Fresa” habló sobre la masacre en San Miguel Totolapan; aseguró que era un ataque en su contra

La familia de Pacheco Beltrán salió de Taxco por las amenazas de hombres armados.

Años después, su hija Priscila Pacheco denunció que una de las últimas notas que escribió su padre la tituló: Patrullas inservibles, y explicaba cómo las patrullas de la Policía Municipal no servían mientras la violencia aumentaba.

Flores Majul dejó la alcaldía, compitió para ser diputado local y ganó la elección.

Lee también Militarización y violencia: el costo de creer en el poder del narco, asegura el periodista Oswaldo Zavala; presenta segunda edición de su libro “Los cárteles no existen”

En 2018, ganó la alcaldía el frente PAN-PRD-MC, encabezado por el panista Marcos Efrén Parra Gómez. La violencia continuó.

Ese año, la operación de El Rani quedó al descubierto. En febrero asesinaron en la carretera Taxco-Iguala a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve; en noviembre mataron a tres policías estatales y un paramédico de la Cruz Roja en la comunidad de San Juan Tenería, entre Taxco y Tetipac. Las autoridades responsabilizaron de los dos ataques a El Rani.

El 28 de mayo de 2019, cinco narcomantas aparecieron en las comunidades de Acamixtla y Cedrito de Taxco, adjudicadas por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que advertían a Parra Gómez que tenía que “alinearse”, además mencionaban a los exalcaldes Burgos Barrera, Flores Majul, Abraham Ponce Guadarrama y Jaimes Gómez.

Lee también Guerrero lidera en ataques contra políticos y sus cercanos; sufren desde amenazas hasta secuestros y asesinatos

El 19 de noviembre de 2020, el Ejército detuvo a El Rani, luego de atacar un convoy militar. Ese fue el tercer quiebre en la historia criminal de Taxco. Fue cuando Roberto Carlos Zagal, El Pelón, tomó el control de la plaza.

Los años oscuros

En 2021, Mario Figueroa Mundo fue el candidato del partido Fuerza por México. Ganó la elección, comenzó su gobierno y luego se declaró morenista.

En tres años, Figueroa Mundo convirtió a Taxco en un terror constante: se dispararon los asesinatos y las desapariciones, mientras que la extorsión se profundizó. Desde que ganó la alcaldía, siempre estuvo señalado de ser el candidato de La Familia Michoacana. En su gobierno eso se concretó.

Figueroa Mundo entregó su Policía Municipal al grupo criminal. Los agentes eran los que desaparecían, los que asesinaban y los que extorsionaban. Nadie se salvaba.

Lee también “El Pez” y “El Fresa”, 20 años de operar en impunidad; Familia Michoacana domina en 4 estados

Reporteros fueron privados de la libertad, comerciantes fueron asesinados, tortilleros y choferes del transporte público fueron blanco de ataques.

Un ejemplo: el empresario minero Enrique Hernández Avilez fue asesinado y luego enterrado en una fosa clandestina que los propios policías municipales cavaron, según se comprobó posteriormente con fotografías y videos hallados en sus celulares.

Con Figueroa Mundo, Taxco se convirtió en la joya de la corona criminal. Se impuso un control total en la distribución y venta de casi todos los productos.

Lee también Buscaré la candidatura de Guerrero solo si Morena me lo pide: Félix Salgado; "voy si el partido me dice que le falta un lucero", dice

A Taxco lo convirtieron en su centro de extorsión, y a Tetipac —el municipio vecino— y su guarida, en su centro de castigo.

Un mes antes de que concluyera la administración de Figueroa Mundo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) tomó el control de la Policía Municipal. Detuvo a 10 agentes, señalados por los delitos de asesinato y desaparición forzada.

En 2024, Figueroa Mundo intentó reelegirse como candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, todos sabían que la disputa por la alcaldía era de dos: Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), Figueroa Mundo estaba descartado.

Lee también Evelyn Salgado entrega más de 66 mdp en apoyos al campo en Guerrero; garantiza precio estable de la tortilla

Ganó el candidato de Morena, Juan Andrés Vega Carranza, con un poco más de 17 mil votos.

Figueroa Mundo apenas alcanzó a entregarle la alcaldía a Vega Carranza cuando salió huyendo. Al día siguiente que dejó el cargo, su hijo mayor fue detenido.

La Fiscalía General del Estado busca a Figueroa Mundo para detenerlo por el delito de desaparición forzada. Todos pensaron que con Figueroa Mundo fuera del gobierno volvería la paz a Taxco, eso no ha sucedido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.