Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó el operativo federal, coordinado con el Estado de México y Guerrero, para localizar al presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, privados de la libertad.

Al presentar avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, en la conferencia mañanera mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de abril en Palacio Nacional, García Harfuch detalló que el despliegue incluyó personal en tierra y apoyo de aeronaves.

“Se desarrollaron labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde finalmente fueron localizados y resguardados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Lee también Localizan con vida a alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega, y a su padre; despliegan operativo contra responsables

El doctor Juan Vega Arredondo (izq.) es padre del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Foto: Especial

“Posteriormente, fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud y la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para el desarrollo de las investigaciones”, dijo el titular de la SSPC.

Agregó que estas operaciones continúan para identificar y detener a los responsables de estos hechos.

Seguridad indaga participación de La Familia Michoacana

En torno al operativo para localizar al presidente municipal de Taxco y a su hijo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las primeras líneas de investigación apuntan a la participación del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.

El funcionario detalló que al confirmarse la no localización tanto del familiar como del alcalde en las siguientes horas, se intensificaron las acciones de búsqueda con la participación de autoridades estatales y federales.

Lee también Homicidios bajan 41% en 18 meses: SESNSP; marzo de 2026 reporta menor incidencia en 11 años

García Harfuch explicó que, en coordinación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se amplió el operativo hacia los límites entre Guerrero y el Estado de México.

Ambas personas actualmente permanecen bajo resguardo de la policía estatal, luego de haber sido liberadas.

Harfuch destaca detenciones y combate a la extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 14 de abril (14/04/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Entre diversas acciones de seguridad, García Harfuch informó que del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo del 2026, el gabinete de Seguridad ha detenido a 49 mil 530 personas, se han asegurado 25 mil 700 armas de fuego, han sido decomisadas casi 500 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

Lee también Secuestran a director del Hospital General de Taxco; también es padre del alcalde

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 29 de marzo, se han atendido más de 180 mil llamadas en el 089, lo que ha permitido evitar que se consumara este delito. El 88% de estos intentos fueron evitados.

Se recibieron 20 mil 532 llamadas, que representan el 11% que fueron extorsiones consumadas que aportaron información suficiente para iniciar más de 6 mil carpetas de investigación.

“Gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad se han detenido a más de 1100 personas extorsionadores en 24 entidades del país”, dijo el secretario de Seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr