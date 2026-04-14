A 18 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad reportó una disminución del 41% en la incidencia de homicidio doloso en el país.

De acuerdo con Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de este delito se redujo 41% entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

Durante la presentación del informe al 31 de marzo, la funcionaria detalló que esta reducción equivale a 35 homicidios menos por día, al pasar de 86.9 a 51.4 casos diarios en promedio.

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Destacó además que marzo de 2026 se convirtió en el mes con menor incidencia de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año registró el nivel más bajo para ese periodo desde 2015.

El informe también revela que siete entidades concentraron poco más de la mitad de los homicidios en marzo: Guanajuato (9.2%), Chihuahua (8.3%), Baja California (8%), Morelos (6.4%), Guerrero (6.3%), Estado de México (6%) y Oaxaca (5.9%).

En el desglose por estados, destacan reducciones importantes. Guanajuato reportó una caída del 63% en el promedio diario de homicidios desde su pico en 2025; Nuevo León registró una disminución del 74%, mientras que Quintana Roo y Zacatecas reportaron bajas de 74% y 89%, respectivamente.

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Asimismo, los delitos de alto impacto mostraron una tendencia descendente. Entre 2018 y el primer trimestre de 2026, el promedio diario se redujo 52%, al pasar de 969.4 a 461.3 casos. En ese mismo periodo, el robo de vehículo con violencia cayó 56.4%.

En la comparación entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, se registraron disminuciones en la mayoría de los delitos de alto impacto, como secuestro (36%), extorsión (17.7%) y robo con violencia (18.2%).

El único ilícito que presentó un ligero incremento fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza de 2.2%.

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