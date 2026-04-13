Rafael Zaga Tawil, quien se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), es buscado desde 2020 por la justicia mexicana por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la indemnización del Infonavit a favor de su empresa Telra Realty, que manejó operaciones hipotecarias en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de dos delitos graves: delincuencia organizada y fraude al Infonavit por 5 mil millones de pesos.

De 2014 a febrero de 2016, cuando el Infonavit estaba dirigido por Alejandro Murat, el Instituto le firmó varios contratos a la empresa Telra Realty para dos programas: la administración del Programa de Movilidad Hipotecario (PMH) y arreglar créditos atrasados.

Según la investigación ministerial, tanto Zaga Tawil, como su hijo, Elías Zaga Hanono, fueron acusados de beneficiarse de un acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de contratos sobre programas tecnológicos entre dicha firma y el Infonavit, causando daños y perjuicios al instituto por más de cinco mil millones de pesos.

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De acuerdo con ésta, entre 2015 y 2016, el Infonavit firmó tres contratos de colaboración con Telra Realty para para la creación, desarrollo e impulso del programa “Movilidad Hipotecaria” para reparar, remodelar y mejorar viviendas abandonadas para ser ocupadas por derechohabientes del Infonavit y la creación e impulso de programas de comercialización entre los derechohabientes del Infonavit para el arrendamiento de vivienda con opción a compra o intercambio.

Sin embargo, en 2017, bajo la dirección de David Penchyna, el Consejo de Administración del Infonavit acordó la terminación anticipada de los contratos con Telra argumentando que los contratos afectaban el interés público del instituto y proponiendo un procedimiento de mediación.

Ante ello, Telra Realty se inconformó, manifestando que la decisión de dar por terminados los contratos resultaba arbitraria e injustificada y el Infonavit carecía de razón para dar por terminada una relación jurídica bilateral, sin embargo, estuvo de acuerdo en que se realizara la mediación para resolver sus diferencias.

Tras ello, el Consejo de Administración de Infonavit aprobó por unanimidad el Contrato de transacción por el que acordó indemnizar a Telra por dar por terminados los contratos con Telra e instruyó a la administración a proceder con los pagos, los cuales se hicieron en seis exhibiciones mensuales y consecutivas a partir de octubre de 2017 a marzo de 2018 por un monto total de cinco mil 080 millones de pesos.

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Sin embargo, la FGR detectó que Telra Realty no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.

Por lo tanto, el pago de cinco mil millones de pesos fue ilegal y la FGR argumenta que fue un fraude.

Por este caso estuvieron presos el hermano de Rafael, Teófilo Zaga Tawil, y dos exfuncionarios del Infonavit: Omar Cedillo Villavicencio, exsecretario general y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador jurídico.

Tanto Cedillo Villavicencio como Cerda Erdmann salieron de la cárcel en 2022 tras pactar con la FGR un criterio de oportunidad que los convirtió en testigos colaboradores.

Rafael Zaga Tawil era el único que seguía prófugo hasta ahora.

La plataforma desarrollada por Telra para el Programa de Movilidad Hipotecaria es la que posteriormente fue utilizada por el Infonavit en el programa Cambiavit.

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