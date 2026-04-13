Más Información

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualizaciones aquí

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Estudiantes gastan 35% de sus becas en educación; usan 16% para alimentos

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice

Tos ferina: el peor escenario en una década

Tos ferina: el peor escenario en una década

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Precio de la gasolina: Profeco retoma campaña para quienes “se vuelan la barda”; con lonas exhibe a gasolineras

Precio de la gasolina: Profeco retoma campaña para quienes “se vuelan la barda”; con lonas exhibe a gasolineras

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Fracking, práctica común en Pemex; fractura hidráulica se usa desde 2012

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

Secuestran a director del Hospital General de Taxco; también es padre del alcalde

Secuestran a director del Hospital General de Taxco; también es padre del alcalde

El empresario , señalado de cometer fraude al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se encuentra bajo custodia del (ICE).

De acuerdo con el localizador de detenidos del, Zaga Tawil está retenido en el Centro de Detención del condado de Glades.

Zaga Tawil es prófugo de la justicia en México, donde el 30 de junio de 2022 se giró una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lee también

En julio de 2024, un juez federal del penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono.

El caso por el que Zaga Tawil es buscado tiene su origen en 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por , firmó contratos con la empresa Telra Realty para la creación de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera. Zaga Tawil era el apoderado legal de Telra Realty.

Tres años después, cuando David Penchyna llegó a la dirección del , se rescindieron los contratos, alegando que la contratación había sido indebida.

Lee también

Tras un periodo de negociación, ambas partes firmaron una para la empresa por 5 mil millones de pesos por los daños causados.

Omar Cedillo Villavicencio, entonces secretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, entonces coordinador general jurídico de la institución, fueron detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso.

Sin embargo, Zaga Tawil se dio a la fuga.

La FGR determinó que el pago a fue fraudulento porque la empresa no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?