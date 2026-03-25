Jurado de California declara a Meta y Youtube responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización

Los Ángeles. Un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de causar daños a una joven debido al diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y condenó a las empresas a pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización.

La decisión supone un veredicto histórico que podría redefinir la forma en que la industria tecnológica afronta su responsabilidad legal respecto a la salud mental de los usuarios jóvenes.

La demandante, conocida en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y llamada Kaley durante el juicio, es la figura central de un caso emblemático que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los niños.

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Veredicto multimillonario contra Meta y Youtube aumentará

Tras más de 40 horas de deliberaciones a lo largo de nueve días, el jurado de California dictaminó que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño o el funcionamiento de sus plataformas. El jurado también determinó que la negligencia de cada empresa fue un factor determinante en el perjuicio causado a la demandante, una mujer de 20 años que afirma que su uso de las redes sociales durante la infancia la volvió adicta a la tecnología y agravó sus problemas de salud mental.

El veredicto multimillonario aumentará, ya que el jurado determinó que las empresas actuaron con malicia, o con una conducta altamente atroz, lo que significa que en breve escucharán nuevas pruebas y volverán a la sala de deliberaciones para decidir sobre los daños punitivos.

Meta y Youtube, responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización. Imagen: Unsplash

Meta y YouTube, propiedad de Google, eran los dos demandados que quedaban en el caso después de que TikTok y Snap llegaran a un acuerdo antes de que comenzara el juicio.

Los miembros del jurado escucharon durante aproximadamente un mes los argumentos de los abogados, los testimonios y las pruebas, y oyeron a la propia demandante, así como a los directivos de Meta, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri. El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, no fue llamado a declarar.

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Kaley, como sus abogados llaman a la demandante, afirma que empezó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y declaró ante el jurado que, de niña, pasaba "todo el día" en las redes sociales.

Los abogados que representaban a Kaley, liderados por Mark Lanier, tenían la tarea de demostrar que la negligencia de los respectivos demandados fue un factor sustancial en el daño sufrido por Kaley. Señalaron características de diseño específicas que, según ellos, estaban pensadas para "enganchar" a los usuarios jóvenes, como la naturaleza "infinita" de los feeds, que permitía un suministro interminable de contenido, las funciones de reproducción automática e incluso las notificaciones.

Se indicó al jurado que no tuviera en cuenta el contenido de las publicaciones y los vídeos que Kaley vio en las plataformas. Esto se debe a que las empresas tecnológicas están exentas de responsabilidad legal por los contenidos publicados en sus sitios web gracias al artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

Meta defendió en todo momento que Kaley había sufrido problemas de salud mental independientemente de su uso de las redes sociales, señalando a menudo su turbulenta vida familiar. Meta también afirmó que «ninguno de sus terapeutas identificó las redes sociales como la causa» de sus problemas de salud mental en una declaración tras los alegatos finales. Pero los demandantes no tenían que demostrar que las redes sociales causaran los problemas de Kaley, sino solo que fueron un "factor sustancial" en el daño que sufrió.

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YouTube se centró menos en los historiales médicos y el historial de salud mental de Kaley y más en su uso de YouTube y la naturaleza de la plataforma. Argumentaron que YouTube no es una red social, sino más bien una plataforma de vídeo similar a la televisión, y señalaron que su uso de YouTube fue disminuyendo a medida que se hacía mayor. Según sus datos, desde su lanzamiento, dedicaba de media alrededor de un minuto al día a ver YouTube Shorts. YouTube Shorts, que se lanzó en 2020, es la sección de la plataforma dedicada a vídeos cortos y verticales que cuentan con la función de "desplazamiento infinito", que según los demandantes era adictiva.

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ss/mcc