México firma acuerdo con TikTok, Google y Meta; ¿de qué trata y qué cambiará?

La administración federal de México consolida este miércoles el primer acuerdo de colaboración voluntaria con las principales plataformas digitales con el objetivo de prevenir y atender la violencia contra las mujeres en internet.

Esta iniciativa busca estrechar la coordinación con empresas como Google, Meta y TikTok para optimizar los mecanismos de denuncia y respuesta ante casos de vulneración digital.

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, el espacio virtual representa una extensión de la vida cotidiana de la población (especialmente para los sectores más jóvenes), por lo que resulta indispensable mitigar los riesgos que las mujeres enfrentan en dicho entorno.

Lee también: Brozo y Loret parodian a Galilea Montijo y Belinda en lujosos XV años; hacen escala en la cumbre “Escudo de las Américas”

Medidas de prevención y protocolos de atención inmediata

El esquema de trabajo anunciado contempla una estructura de diecisiete acciones fundamentales, segmentadas en nueve medidas de prevención y ocho de atención técnica.

Según el documento oficial del acuerdo, las acciones preventivas incluyen la revisión y el fortalecimiento de las normas comunitarias de las plataformas, la difusión de una cartilla de seguridad digital y el despliegue de campañas educativas mensuales. Asimismo, se impulsa la creación de contenidos informativos para fomentar la denuncia y se busca educar a los creadores de contenido sobre el uso responsable de la tecnología.

En el ámbito de la atención operativa, el acuerdo establece protocolos para el retiro acelerado de contenido íntimo no consensuado y material de abuso sexual (con especial énfasis en la protección de menores).

De acuerdo con las directrices de seguridad de SafetyNet (organismo especializado en políticas de plataformas digitales), la cooperación entre empresas y autoridades permite que los mecanismos de reporte queden vinculados a la línea telefónica 079, opción 1. Este servicio ofrece orientación técnica, primeros auxilios emocionales y canalización jurídica para las víctimas que necesiten bloquear cuentas agresoras o restringir comentarios de manera inmediata.

Conferencia del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el salón de tesorería de Palacio Nacional. Ciudad de México 11 marzo 2026. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Lee también: Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 11 de marzo?; consulta aquí

Panorama estadístico y la exclusión de la plataforma X

La urgencia de este convenio se sustenta en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), durante el año 2024 se contabilizan 18.9 millones de personas víctimas de acoso digital en el país, de las cuales 10.6 millones son mujeres.

Hernández destaca que el 57.7% de las afectadas tiene menos de 29 años. "La manera en la que se expresa la violencia es distinta y el impacto también. Las mujeres manifiestan sentir más miedo, inseguridad, estrés y frustración", señala la secretaria al diferenciar las agresiones que enfrentan las mujeres (como la suplantación de identidad o insinuaciones sexuales) frente a las que reportan los hombres.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que este mecanismo no implica la creación de nuevas leyes ni medidas de censura. "No es una ley, sino una colaboración voluntaria en donde particularmente la Secretaría de las Mujeres trabaja junto con las plataformas para hacer conciencia", afirma la mandataria.

Cabe destacar que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de las Mujeres, la red social X (antes Twitter) no participa en este acuerdo bajo el argumento de no contar con oficinas físicas en México, a pesar de ser una plataforma donde se observa una alta circulación de discursos de odio.

Fuentes especializadas como el Center for Countering Digital Hate (CCDH) subrayan que la ausencia de representación local suele dificultar la aplicación de protocolos de respuesta rápida en casos de violencia de género dirigida.

También te interesará:

Ley Valeria en México: ¿qué es y cómo sancionará el acecho?; aquí te lo decimos

Salinas Pliego reacciona a la lujosa fiesta de XV años que reunió a J Balvin y Belinda en Tabasco; esto dijo

¿Quién es Priscila Escoto, influencer detrás del lujoso regalo que recibió Mafer en sus XV años en Tabasco?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov