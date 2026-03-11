Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 11 de marzo?; consulta aquí

La Pensión para el Bienestar continúa con la entrega de recursos correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, uno de los apoyos económicos más importantes del gobierno federal dirigido principalmente a personas adultas mayores, aunque también beneficia a otros sectores en situación de vulnerabilidad.

Este depósito corresponde al segundo pago del año dentro del programa social, el cual tiene como objetivo brindar un respaldo económico periódico a miles de beneficiarios en todo el país.

Debido a la gran cantidad de personas inscritas en el programa, las autoridades implementaron un calendario de pagos escalonado, organizado de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Esta estrategia busca evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y permitir que el proceso de entrega del apoyo se realice de manera más ágil y ordenada.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, la dispersión de los recursos inició el 2 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo. Durante este periodo, miles de beneficiarios en todo México recibirán gradualmente el depósito correspondiente a este bimestre.

¿Quiénes reciben el pago de la Pensión Bienestar hoy, 11 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial este miércoles 11 de marzo corresponde el pago para las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras H, I, J o K.

Como ocurre en cada periodo de pago, el dinero de la Pensión Bienestar se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a los derechohabientes retirar el efectivo en cajeros o ventanillas, así como utilizarlo para realizar compras o pagos.

Montos de la Pensión Bienestar y programas sociales en 2026

Para el bimestre marzo-abril 2026, los apoyos económicos de los distintos programas del Bienestar se entregan con los siguientes montos:

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Calendario completo de pagos de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026

Los depósitos de la Pensión Bienestar 2026 se realizan de lunes a viernes siguiendo el orden alfabético del primer apellido de cada beneficiario.

Cabe señalar que el lunes 16 de marzo no habrá pagos, debido a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, considerado día inhábil.

El resto del calendario de pagos de la Pensión Bienestar continúa de la siguiente manera:

Jueves 12 de marzo: L

L Viernes 13 y martes 17 de marzo: M

M Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

N, Ñ, O Jueves 19 de marzo: P, Q

P, Q Viernes 20 y lunes 23 de marzo: R

R Martes 24 de marzo: S

S Miércoles 25 de marzo: T, U, V

T, U, V Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

