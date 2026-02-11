Más Información
Fallas de comunicación y pruebas relacionadas con drones, detrás del cierre del espacio aéreo en El Paso, reportan
Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento
Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma
Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas
Mediante un comunicado, este miércoles la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas y horarios oficiales en que se podrá realizar el registro a las pensiones de Mujeres del Bienestar y de Adultos Mayores.
Ariadna Montiel, titular de la dependencia, informó que el registro a la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a las mexicanas de 60 a 64 años, y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores será de los días 16 a 22 de febrero.
Los más de 2 mil 500 módulos que se pondrán a disposición tendrán un horario de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde y su ubicación se puede consultar en la página oficial de la secretaría: https://www.gob.mx/bienestar
La Secretaria del Bienestar recordó que el registro se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido.
Lee también Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política
Requisitos para el registro a la Pensión del Bienestar
En su comunicado, la dependencia informó que las personas interesadas en registrarse para las pensiones deben presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula
- profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
- CURP (Impresión reciente)
- Acta de nacimiento (Legible)
- Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto (celular y de casa)
Lee también Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento
En caso de que una persona interesada no pueda acudir al módulo a realizar su registro, la dependencia informó que pueden pedir una visita a domicilio, a través de la Línea del Bienestar: 800 639 42 64
Ariadna Montiel también dio a conocer que el Programa Salud Casa por Casa ha realizado, hasta el corte del domingo 8 de febrero, un total de 10 millones 704 mil 781 consultas médicas gratuitas a domicilio a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar
GN y Ejército localizan y destruyen plantíos de marihuana en Michoacán; casi 14 mil plantas fueron incineradas
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]