Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar, informó que el Gobierno Federal lanzó una plataforma para ubicar los centros de vacunación, ante un rebrote de .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, López Elizalde aseguró que hay dosis e indicó que el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a la población de 13 a 49 años de edad.

Refirió que se cuenta con 28 millones de dosis para aplicarse de inmediato: “Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026”.

“La para contener el sarampión desde luego es vacunarse. Esta estrategia está probada en México y en el mundo por expertas y expertos. En el tema hemos tenido el acompañamiento técnico y también por parte de la OPS y la OMS [...]. Que sepan que se está teniendo éxito en la estrategia. Cuando se detecta un caso sospechoso, activamos de inmediato un cerco vacunar [...]”, explicó.

Apuntó que las infancias de entre seis meses y 12 años representan la población más ante el sarampión. Reiteró la importancia de la vacunación para este sector de la población.

Contagios en personas jóvenes y adultos, por no completar esquema de vacunación

Comentó también que se están viendo contagios en personas jóvenes y adultos que no completaron su esquema en el pasado, por ello en las con mayor incidencia se está vacunando a personas de 13 a 49 años que no recibieron vacuna o no completaron su segunda dosis.

“Si ya cuentas con tus dosis, estás protegida, protegido y no necesitas refuerzo”, enfatizó el subsecretario de Políticas de Salud.

Informó que el gobierno diseñó la plataforma https://dondemevacuno.salud.gob.mx/ en la que se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para consultar los más de 21 mil en todo el país.

La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso cuenta con acceso directo a mapas desde un dispositivo móvil. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados.

Zoé Robledo, director del , explicó la cobertura en sexenios pasados y apuntó que los más pequeñitos tienen coberturas de vacunación de entre 82 y 83%.

Recordó que desde 2021 se implementó un nuevo esquema de vacunación que es al año y seis meses después.

“La primera dosis protege muy bien, es una muy buena cobertura hasta 93-95%”, dijo.

