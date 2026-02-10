Nezahualcóyotl, Méx. - En Nezahualcóyotl, la afluencia de personas que buscan la vacuna contra el sarampión aumentó de forma notable en las últimas horas, entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. El personal de salud agotó las dosis disponibles en varios módulos instalados en el municipio, con un promedio de 300 aplicaciones diarias por punto.

En el lobby de Palacio Municipal, donde muchas madres llevaron a sus hijos después del horario escolar, varias familias se retiraron sin recibir el biológico. El personal informó que las dosis se terminaron antes de las 13:00 horas y que el suministro se repondrá en los próximos días.

Virginia García, vecina de la colonia Vicente Villada, llegó con su hijo de seis años y no alcanzó la aplicación. “Salí del trabajo, recogí al niño en la escuela y vine directo aquí. Nos dijeron que ya no había vacunas y que regresáramos mañana o pasado. Me preocupa porque hay casos en la zona y no quiero arriesgarlo”.

Se agotan dosis de vacuna contra el sarampión en Nezahualcóyotl; varias familias se retiran sin recibir el biológico. Foto: Emilio Fernández

“Yo tampoco alcancé, traje a mis dos niños de 9 y 11 años, pero nos comentaron los trabajadores del ayuntamiento que el personal médico ya se había retirado. Tuve que esperar a que salieran de la escuela mis hijos por eso llegamos a esa hora. Mañana los tendré que sacar más temprano o de plano no mandarlos a la escuela para llevarlos a que les pongan la vacuna temprano”, comentó Eva Martínez, residente de la colonia Benito Juárez.

Javier Espinosa, padre de familia de la colonia Las Flores, sí logró vacunar a sus dos hijos de 4 y 6 años. “Llegué temprano, alrededor de las 9:00, y la fila avanzó rápido. A los niños les pusieron la dosis sin problema. Creo que la gente despertó al ver las noticias del brote; por eso hay tanta demanda ahora”.

Las autoridades municipales y estatales mantienen activos los puntos de vacunación en Nezahualcóyotl como parte de la Semana Estatal de Vacunación 2026, con énfasis en menores de 6 a 11 meses (dosis cero), niños hasta 9 años y población rezagada.

Recomiendan consultar la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado de México para ubicar módulos con dosis disponibles y evitar traslados innecesarios.

El incremento en la demanda responde a los casos de sarampión que se han reportado en algunas entidades del país, pues en el Estado de México no hay tantas personas contagiadas, según la Secretaría de Salud mexiquense, pero se ha intensificado la campaña de inmunización en la región.

