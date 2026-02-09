Valle de Bravo, Méx.- La extracción de agua en la Presa de Valle de Bravo se mantiene bajo un esquema operativo preventivo que permite conservar niveles altos de almacenamiento sin riesgo de derrames, informó Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

La funcionaria explicó que, tras concluir el periodo de lluvias del año pasado, “se mantiene una extracción de entre siete y ocho metros”.

Peraza Camacho señaló que Valle de Bravo representó uno de los mayores retos operativos del Sistema Cutzamala, debido a los niveles máximos de almacenamiento que alcanzó.

Aseguran agua para el Valle de México hasta 2027 (09/02/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Justo, Valle de Bravo, fue uno de los temas más complicados porque prácticamente llegó al 98 por ciento”, afirmó.

Ante este escenario, destacó que la operación se enfocó en evitar un derrame mediante maniobras anticipadas.

“Era necesario extraer agua para evitar un derrame”, indicó, al subrayar que no se trató únicamente de un efecto directo de las lluvias, sino de estrategia.

La directora del OCAVM aclaró que los resultados actuales responden a decisiones técnicas oportunas.

“No es solo que el Sistema Cutzamala se haya optimizado por las lluvias, sino por una operación estratégica; antes de que derramara se extrajo agua, es un tema operativo muy complejo”, sostuvo.

“Por estas acciones, la presa mantiene actualmente niveles cercanos al 90 por ciento. Ahorita estamos extrayendo ocho metros y todavía estamos en el 90 por ciento”, puntualizó.

Durante un recorrido por la zona, Peraza Camacho recordó que la Presa de Valle de Bravo enfrentó en 2024 su nivel más bajo registrado.

“Está presa en 2024 tuvo los niveles más bajos históricamente, llegó a tener el 26 por ciento, alrededor de 113 millones de metros cúbicos, comparados con los 357 millones que hay actualmente, es una recuperación importante, ya que esto significa que tiene 91 por ciento de almacenamiento”, concluyó.

Aseguran abasto de agua hasta 2027

“Está garantizado el abasto de agua hasta el 2027", en el Valle de México, aseguró Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Ante medios de comunicación desde las instalaciones del sistema, dio a conocer que el almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala, “se encuentran por arriba de la tendencia del caudal y registra el mayor nivel de los últimos siete años”.

Actualmente, de acuerdo con la funcionaria, las presas Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria tienen un almacenamiento conjunto de 675 millones de metros cúbicos, lo que representa el 86.3 por ciento de su capacidad total.

Hasta el 9 de febrero, la Presa Valle de Bravo reporta un almacenamiento de 357 millones de metros cúbicos, es decir, el 90.7 por ciento de su capacidad.

En tanto, la Presa Villa Victoria cuenta con un almacenamiento de 154.9 millones de metros cúbicos, lo que representa el 83 por ciento, mientras que la Presa El Bosque registra 153 millones de metros cúbicos, equivalentes al 80.5 por ciento de su capacidad.

Ante este panorama, la directora del OCAVM sostuvo que “el abasto de agua está garantizado por dos años”, por lo que no se prevén recortes de gravedad que afecten el suministro en los hogares.

En 2024, recordó Peraza Camacho, las presas del Sistema Cutzamala reportaron un nivel de almacenamiento de 39.6 por ciento, el más bajo en su historia.

Finalmente, la titular del OCAVM dio a conocer que a partir de 2025 la Conagua realizó una inversión histórica de 683 millones de pesos para el inicio del mantenimiento y modernización del Sistema Cutzamala.

Los recursos fueron destinados a el cambio de cuatro bombas, como parte de la renovación de 35 equipos, 10 válvulas y la primera etapa de renovación del equipo de Control Señalización y Mando de los Grupos de Motor Bomba.

La modernización del Sistema Cutzamala, indicó, continuará en los próximos años, tras haber operado de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años.

El sistema Cutzamala, de acuerdo a la titular del OCAVM, es considerado uno de los complejos de bombeo más grandes del mundo, y “no había tenido reemplazo de equipos desde su puesta en marcha”.

Las Presas del Sistema Cutzamala dotan de agua a 16 alcaldías de la Ciudad de México y 15 del Estado de México.

Las alcaldías son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalnepantla y Venustiano Carranza.

En tanto los municipios mexiquenses que dependen del Cutzamala son: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli , Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tecámac ,Toluca, Tultitlán, Lerma y Ocoyoacac.

