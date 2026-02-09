Este lunes 9 de febrero, una camioneta de reparto protagonizó un incidente vial al intentar incorporarse a la intersección de Eje 5 Sur y Calzada de Tlalpan, donde terminó sobre la jardinera que forma parte de la nueva ciclovía instalada en la zona.

Al sitio arribaron elementos de seguridad y personal de tránsito para abanderar la zona y retirar la unidad, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control al momento de realizar la maniobra de incorporación, lo que provocó que el vehículo se subiera al área verde que delimita el carril destinado a ciclistas.

El percance no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales en la jardinera y posibles afectaciones menores en la infraestructura de la ciclovía.

