La construcción de la ciclovía La Gran Tecnochittlan que va sobre Calzada de Tlalpan significó un costo de 186 millones 667 mil 857 pesos a cargo de siete empresas, que de acuerdo con sus plazos de contrato, tuvieron que concluirla en noviembre pasado.

A la fecha, el secretario de Obras, Raúl Basulto, ha señalado que llevan un avance de 90% y espera que esté terminada en tres semanas.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) publicó este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los siete ganadores de las licitaciones para la construcción de la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan.

Se trata de las empresas Taller de Ciudad y Diseño, con un monto de 11 millones 770 mil 552 pesos; Sandalu Supervisión y construcción, 11 millones 958 mil 414 pesos; CK Ingeniería y Mantenimiento, 11 millones 971 mil 793 pesos; 3 Espacio arquitectos, 11 millones 971 mil 793 pesos; Ingeniería y Construcción Esgrysle, 11 millones 95 mil 970 pesos.

Así como las firmas Dugaf Asesores y Constructores, 11 millones 995 mil 054 pesos; Central de Láminas y Perfiles Especiales, 11 millones 844 mil 074 pesos.

Las empresas desarrollaron los tramos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del trazo de la ciclovía Tlalpan.

La ciclovía Acoxpa, que también se planea ejecutar por el gobierno central, ha enfrentado diversas inconformidades vecinales y tendrá un costo total de 17 millones 778 mil 973 pesos.

Su construcción debió concluir en diciembre pasado, a cargo de dos empresas, Garilla Ingeniería Sustentable, por un monto de contrato de 9 millones 030 mil 054 pesos, y Arquitectura Ruhe, por 8 millones 748 mil 919 pesos.