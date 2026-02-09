El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que esta semana solicitará a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México la reclasificación de siete vialidades que fueron modificadas de primarias a secundarias en administraciones anteriores, a fin de que su mantenimiento corresponda nuevamente al Gobierno capitalino, pues no se cuenta con recursos suficientes para su atención.

Detalló que se trata de Avenida Jalisco, Ingenieros Militares, San Bartolo Naucalpán, Chapultepec, General Pedro Antonio de los Santos, Lago Chiem y Lago Hielmar.

"Queremos denunciar una decisión unilateral del Gobierno de la Ciudad de México en administraciones anteriores, que reclasificaron vialidades primarias como secundarias para que las alcaldías nos hagamos cargo, en este caso, Miguel Hidalgo, del mantenimiento de vialidades", dijo el edil.

Explicó que transferir vialidades primarias a la alcaldía conlleva más responsabilidades, "descentralizar los problemas mientras se concentran y centralizan los recursos".

El edil alegó que a pesar de la reclasificación de primarias a secundarias de estas vialidades, con lo que ahora su mantenimiento corresponde a la alcaldía, no se asignaron los recursos para este fin.

"Nosotros no tendríamos inconveniente en que nos transfirieran todas las vialidades primarias, si a su paso también nos transfirieran los recursos para el mantenimiento", indicó.

Mauricio Tabe dijo que el mantenimiento de estas siete vialidades, bacheo y reencarpetado representa un costo anual de 25 millones de pesos, los cuales no son asignados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Manifestó que lo mínimo que pide para hacer frente a estos gastos es que lo ingresado al Gobierno de la Ciudad de México de predial por Miguel Hidalgo sea inyectado a la misma demarcación.

Denunció que, aunque una quinta parte de este derecho proviene de esta alcaldía, Miguel Hidalgo es la única demarcación que recibe menos presupuesto de lo que genera en predial.

De igual manera, Mauricio Tabe indicó que estas vialidades tienen naturaleza de primarias, por conectividad y tránsito vehicular.

"La mayor parte del servicio que brindan estas avenidas es a vecinos de distintas colonias y de distintas alcaldías. Estas vialidades corresponden a una vialidad primaria, no a una vialidad secundaria. Todas las características son de vialidad primaria, tanto la composición del aforo como el volumen del aforo", comentó.

Detalló que en el caso de San Bartolo Naucalpan tiene conexión al Estado de México; Lago Chiem y Lago Hielmar dividen la zona de Anáhuac con Pensil y conecta Granadas con Tacuba; mientras que Arquímides, Saliendo de Parque Lira pasa por Reforma y conecta hacia Polanco y Lago Chiem.

Otras siete vialidades

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que también solicitará a la Sobse la reclasificación de otras siete vialidades que también cuentan con naturaleza de vías primarias, como Arquímides, Salvador Díaz Mirón, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara, Avenida Horacio, Lago Onega y Leibinitz.

