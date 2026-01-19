Más Información

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

La corredora indígena Lorena Ramírez participará en el Hong Kong 100 Ultramarathon

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

El alcalde Mauricio Tabe instaló el Comité Miguel Hidalgo rumbo al con el objetivo de tener conocimiento de las actividades que se están planeando de cara a la justa mundialista para prever la organización de servicios y seguridad en la demarcación.

El objetivo, a decir del edil panista, es garantizar una estadía segura para los visitantes y minimizar el impacto hacia vecinas y vecinos.

“Ese es el objetivo, que quienes nos visitan se lleven una buena experiencia y quienes viven en Miguel Hidalgo puedan estar tranquilos y tengamos el mínimo impacto que afecte se calidad de vida”, aseveró.

Lee también

Detalló que en Miguel Hidalgo creen que el turismo y la actividad económica cuando se organizan y desarrollan con planeación y cuando se invierten recursos, se pueden realizar y se pueden armonizar, pero la “improvisación lo que trae consigo son problemas y consecuencias negativas”.

Este Comité Miguel Hidalgo rumbo al Mundial 2026 está integrado por prestadores de servicios, y por funcionarios de la demarcación, y el objetivo es que se puedan reunir de manera periódica.

Mauricio Tabe señaló que hasta el momento no ha tenido reuniones ni acercamientos con autoridades locales o federal por el Mundial.

“Hemos solicitado que ya nos den información sobre el número de elementos y patrullas adicionales, el día de hoy tuvimos Gabinete de Seguridad y todavía no nos proporcionan los elementos que ellos van a ubicar en la zona, necesitamos estar absolutamente coordinados. A la fecha la Ciudad de México todavía no nos ha convocado y reiteramos el interés de poder participar y sumar esfuerzos para garantizar la seguridad en la Ciudad”, sostuvo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]