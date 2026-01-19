Más Información
El alcalde Mauricio Tabe instaló el Comité Miguel Hidalgo rumbo al Mundial 2026 con el objetivo de tener conocimiento de las actividades que se están planeando de cara a la justa mundialista para prever la organización de servicios y seguridad en la demarcación.
El objetivo, a decir del edil panista, es garantizar una estadía segura para los visitantes y minimizar el impacto hacia vecinas y vecinos.
“Ese es el objetivo, que quienes nos visitan se lleven una buena experiencia y quienes viven en Miguel Hidalgo puedan estar tranquilos y tengamos el mínimo impacto que afecte se calidad de vida”, aseveró.
Lee también "No pedimos que los saquen del país, pedimos que los reubiquen"; Tabe responde a Sheinbaum sobre embajadas en Miguel Hidalgo
Detalló que en Miguel Hidalgo creen que el turismo y la actividad económica cuando se organizan y desarrollan con planeación y cuando se invierten recursos, se pueden realizar y se pueden armonizar, pero la “improvisación lo que trae consigo son problemas y consecuencias negativas”.
Este Comité Miguel Hidalgo rumbo al Mundial 2026 está integrado por prestadores de servicios, y por funcionarios de la demarcación, y el objetivo es que se puedan reunir de manera periódica.
Mauricio Tabe señaló que hasta el momento no ha tenido reuniones ni acercamientos con autoridades locales o federal por el Mundial.
“Hemos solicitado que ya nos den información sobre el número de elementos y patrullas adicionales, el día de hoy tuvimos Gabinete de Seguridad y todavía no nos proporcionan los elementos que ellos van a ubicar en la zona, necesitamos estar absolutamente coordinados. A la fecha la Ciudad de México todavía no nos ha convocado y reiteramos el interés de poder participar y sumar esfuerzos para garantizar la seguridad en la Ciudad”, sostuvo.
