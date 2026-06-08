Si algo caracteriza a la pasión futbolera de una nación son las playeras de su selección utilizadas a lo largo de los años, en especial cuando se trata de un Mundial.

A días del arranque de Norteamérica 2026, el Museo Yancuic, en la Ciudad de México, abrió una exposición para exhibir los uniformes que ha utilizado la Selección Mexicana de 1954 a 2025.

Con una sala dedicada a presumir los logros del Tricolor, donde se encuentran la medalla de oro ganada en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y la Copa Confederaciones 1999, los reflectores se los roban las históricas piezas que fueron portadas por diversos seleccionados mexicanos.

Para el Mundial Suiza 1954, se lució una impecable camisa guinda, que solamente tenía en el lado izquierdo la bandera tricolor como escudo, con la palabra “México”. Con cuatro botones a lo largo de la playera y un cuello clásico, ese uniforme abre la exposición.

En 1978, la Copa del Mundo se jugó en Argentina y la Selección Mexicana revolucionó el mercado del futbol, porque apareció con una sobria creación de la marca estadounidense Levi’s.

Al recorrer cada una de las playeras, vienen a la mente momentos históricos.

Atlética vistió a México para Corea del Sur-Japón 2002; al ver ese jersey, es imposible no revivir el gol de Jared Borgetti a Italia, una de las mejores anotaciones mexicanas en Mundiales.

Verde, rojo, blanco, negro y vino —o guinda— son los colores que han acompañado a la Selección Mexicana a lo largo de los años. Algunas playeras fueron alabadas por la afición, muchas otras criticadas, pero todas quedaron ligadas a la memoria.

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