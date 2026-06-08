La visita exprés de España a México, en la antesala de la Copa del Mundo, no sólo servirá como el último ensayo futbolístico de la Furia Roja antes de buscar el título, sino también como un reencuentro emocional con un país que respira futbol.

Ese ambiente no pasó desapercibido para Luis de la Fuente, técnico del representativo español, quien destacó lo especial que resulta disputar un partido en una nación tan intensamente ligada al balón.

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En la previa del encuentro ante Perú, el seleccionador también tuvo palabras para Álvaro Fidalgo, actual futbolista de la Selección Mexicana, con quien coincidió durante su proceso formativo en categorías inferiores en Europa.

"Fidalgo perteneció a las categorías inferiores de la Selección de España. Tengo una muy buena opinión de él y una gran valoración. Celebramos que esté jugando y disfrutando del futbol en México", mencionó en conferencia de prensa.

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El reconocimiento del estratega hacia México y sus futbolistas continuó con una mención especial para Hugo Sánchez, legendario exfutbolista del Real Madrid, quien se convirtió en ídolo gracias a su talento.

"México ha dado grandes futbolistas. Se me viene rápido a la mente Hugo Sánchez, un histórico que tuvo una gran trayectoria en España. México es futbol, tiene un buen entrenador y gran futuro", finalizó.