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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que comparecerá por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Aguilar Leyva, sólo si es citado por la Fiscalía General de la República (FGR).
También descartó solicitar licencia al cargo para garantizar la independencia en la investigación de este crimen; esto, al ser uno de los señalados por Alejandro Leyva como uno de los responsables de las amenazas en su contra. Además del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
Romero López también respondió que está dispuesto a comparecer si es requerido por la FGR.
Esta mañana, Salomón Jara ofreció una conferencia de prensa para emitir un pronunciamiento relacionado con el asesinato del periodista oaxaqueño, ocurrido el pasado miércoles 22 de julio de 2026 en el municipio de San Pablo Etla.
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El mandatario dijo que está abierto a que su gobierno sea investigado y pedirá a los miembros de su gabinete que también se pongan a disposición de la Fiscalía con el fin de aclarar el asesinato de Alejandro Leyva.
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También adelantó que cambiará su estrategia de comunicación social para evitar declaraciones que estigmaticen a la prensa en secciones como “Trapitos al Sol” que fue cuestionada por algunos periodistas durante la conferencia de prensa.
Salomón Jara sostuvo que el asesinato de Alejandro Leyva no surgió desde el interior de su gobierno; pero que eso lo determinará la FGR: “Qué mejor que la Fiscalía General de las República”, aseguró repetidamente.
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