Integrantes de la concentración de vecinos en la colonia del Valle aseguraron haber identificado un patrón que, según sus testimonios, se repite en distintos casos de despojo de viviendas en la alcaldía Benito Juárez.

Alicia Camp, integrante de Copaco Del Valle, explicó a EL UNIVERSAL que, con base en la información recabada entre vecinos, personas recorren las colonias tocando timbres para verificar si las viviendas permanecen habitadas y medir el tiempo de respuesta.

“Van tocando timbres, esperan cuánto tardan en responder y se retiran. Días después, cuando se cercioran de que no hay habitantes en el predio, regresan para invadirlo”, afirmó.

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Tercer día de bloqueo de los vecinos de la colonia Del Valle. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Añadió que también han detectado que los grupos presuntamente buscan inmuebles habitados por adultos mayores, propiedades con problemas sucesorios o viviendas cuyos propietarios presentan adeudos en el pago del impuesto predial.

Camp señaló que, de acuerdo con la información obtenida por los vecinos, algunas personas intentarían acreditar la posesión de un inmueble mediante el pago del predial durante varios años, por lo que llamó a mantener la documentación de las propiedades en regla y cumplir con las obligaciones fiscales.

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Elaboran censo de presuntos despojos en distintas colonias

Integrantes de la concentración de vecinos en la colonia del Valle aseguraron haber identificado un patrón de despojo de viviendas. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Ante el aumento de denuncias, vecinos comenzaron a integrar un censo de casos de despojos en la capital, que será entregado a la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) para visibilizar la problemática.

La representante vecinal indicó que ya han recibido reportes provenientes de colonias como Del Valle, Narvarte, Irrigación y Santo Tomás Ajusco, además de otros puntos de la Ciudad de México.

“Estamos empezando a conectar los puntos para ver la imagen completa. Cada día llegan más personas para denunciar casos similares”, comentó.

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Alicia Camp sostuvo que, además de las investigaciones, es necesario fortalecer la organización vecinal para detectar movimientos inusuales y evitar que más familias pierdan su patrimonio.

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De acuerdo con la información obtenida por los vecinos, algunas personas intentarían acreditar la posesión de un inmueble mediante el pago del predial. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Tenemos que volver a hacer comunidad. Conocer a nuestros vecinos puede marcar la diferencia para identificar movimientos extraños y actuar de inmediato. Los primeros respondientes siempre serán los propios vecinos”, señaló.

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También hizo un llamado a las personas que hayan sido víctimas de despojo a acercarse al campamento para registrar sus casos y contribuir al censo para documentar la problemática.

vr/cr