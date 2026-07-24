El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México “tiene una política fuerte y transparente” para el combate al despojo.

“No hay duda alguna respecto a que el Gobierno de la ciudad combate el despojo”, indicó al término de la entrega de departamentos en la avenida Aztecas, en Coyoacán.

En entrevista con medios de comunicación, el secretario resaltó que la ciudad tiene un compromiso muy firme y reforzado contra la acción ilegal de grupos dedicados al despojo, por lo que resaltó que habrá “cero impunidad” ante quienes cometan este delito.

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“Sabemos que el problema existe, para eso se creó el Gabinete contra el Despojo, para eso se han hecho reformas de ley, y no habrá impunidad”, aclaró.

Desde el miércoles 22 de julio, habitantes de la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron una serie de presuntos despojos de viviendas y aseguraron vivir con temor ante la operación de un grupo que, según sus testimonios, identifica inmuebles con problemas sucesorios o en proceso de regularización para intentar apropiarse de ellos.

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Advirtieron que el caso más reciente ocurrió en la Privada Matías Romero número 18, donde los propietarios acusan que una mujer, identificada por vecinos como Virginia “N”, ingresó al inmueble junto con otro hombre tras forzar las cerraduras, pese a que la propiedad cuenta con dueños plenamente identificados.

vr/cr