SpaceX completó el decimotercer lanzamiento de Starship, una misión en la que el cohete logró realizar las maniobras previstas después de incorporar ajustes derivados de los problemas registrados durante el vuelo anterior.

El lanzamiento se realizó desde las instalaciones de la compañía en Texas y tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Durante la prueba, el sistema Starship-Super Heavy realizó el ascenso, la separación de sus dos etapas, las maniobras de retorno del propulsor y una reentrada controlada de la nave.

Uno de los principales objetivos de la misión era comprobar las mejoras aplicadas al propulsor Super Heavy, luego de que en el vuelo número 12 presentara dificultades durante el encendido de algunos motores después de la separación. SpaceX modificó sus sistemas de encendido y control para aumentar la estabilidad de esa fase del vuelo.

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La nave Starship también realizó pruebas clave, entre ellas el futuro despliegue de 20 satélites Starlink V3, una nueva versión diseñada para ampliar la capacidad de la red de internet satelital. Los equipos serán colocados en una trayectoria suborbital antes de completar su proceso de reentrada.

Además, la misión permitirá recopilar información sobre el escudo térmico de la nave. Algunos satélites llevaron cámaras para observar las condiciones de las losetas térmicas, mientras que Starship incorporó nuevos materiales y sensores para analizar su resistencia durante el vuelo.

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En la prueba anterior, Starship perdió uno de sus motores Raptor poco después de separarse del propulsor, aunque logró continuar su trayectoria prevista. Para este lanzamiento se realizaron cambios en el sistema de propulsión con el objetivo de evitar fallas similares.

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El vuelo forma parte del programa de desarrollo de Starship, con el que SpaceX busca crear un vehículo reutilizable para futuras misiones espaciales. La compañía continuará utilizando los datos obtenidos en estas pruebas para modificar el diseño antes de próximos lanzamientos.

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gs