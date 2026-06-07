Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y una de las grandes selecciones candidatas a ganar el trofeo es la de España, que cuenta con Lamine Yamal como la gran figura a seguir. La estrella del FC Barcelona es llamado a ser el jugador que marque la diferencia para la Furia Roja y en un video publicado en redes sociales reveló qué hará si logra consagrarse campeón.

A través de su canal de YouTube, el atacante de 18 años confesó qué sería capaz de hacer si España conquista el torneo de naciones más importante.

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"Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats", aseguró Lamine.

A pesar de que esta será su primera Copa del Mundo, Yamal ya sabe lo que es campeonar con su país, ya que lo logró en la Eurocopa del 2024. De hecho, también habló sobre cómo le ayudó ese torneo a entender cómo encarar las competiciones de selección.

"Aprendí sobre todo en el primer partido con los primeros nervios porque eres un chaval y tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, que los partidos son muy largos y que, si un partido lo juegas mal, luego te quedan otros seis. Sin prisas, que salga natural y que el torneo es muy largo y siempre se acaba mejor de lo que se empieza", concluyó.

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