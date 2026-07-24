Dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron un cargamento originario del extranjero con más de 8 millones de cigarros apócrifos, en el puerto de Manzanillo, Colima.

Esta acción se realizó después de que personal de la Agencia, en colaboración con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo, identificó una operación de importación correspondiente a un embarque de cigarros provenientes del extranjero.

Derivado de lo anterior, informó la Agencia Nacional de Aduanas, se identificó un total de 8 millones 436 mil cigarros supuestamente apócrifos, como resultado de las medidas de control implementadas por la ANAM y la Secretaría de Marina (Semar).

Cigarros decomisados en Manzanillo, Colima por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Foto: Especial

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Mediante un comunicado, la ANAM afirmó que estas acciones forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico-implementados, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo y autoridades federales, para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior.

Así como para detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.

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La Agencia Nacional de Aduanas de México indicó que el análisis integral de la operación permitió fortalecer las acciones de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, robusteciendo los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera.

Cigarros decomisados en Manzanillo, Colima por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Foto: Especial

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