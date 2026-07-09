El gabinete de Seguridad federal rechazó las versiones sobre el supuesto operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el contexto de la solicitud de Estados Unidos para la detención y extradición del funcionario por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de una carta aclaratorio, el gabinete de Seguridad, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que la columna que contiene esta versión publicada este 9 de julio en EL UNIVERSAL es absolutamente falsa.

Rechazó que el gobernador con licencia de Sinaloa se encuentre resguardado por el Ejército en instalaciones militares y que exista acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a ninguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

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"En el Gobierno de México no se protege a nadie", destacó el gabinete de Seguridad al mencionar que la política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, asegurando que sus resultados son públicos y verificables.

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