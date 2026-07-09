Desde el 1 de mayo pasado, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo como gobernador de Sinaloa, y en los dos meses de su ausencia los homicidios en la entidad tuvieron una disminución de casi 40%, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y federales.

En mayo de 2025, Sinaloa registró 158 asesinatos, y en mayo pasado bajó a 112 víctimas. Mientras que en junio de 2025 se llegó hasta 210 víctimas, y el mes pasado bajó a 115 asesinatos.

Especialistas en seguridad consultados por EL UNIVERSAL consideran que hay un desgaste entre Los Chapitos y Los Mayos por la confrontación entre ellos y la estrategia gubernamental. También ha dado resultados la estrategia federal y de Estados Unidos, debilitando a ambos grupos criminales.

Fuente: Elaboración propia

Agregan que hay un maquillaje de cifras y que las autoridades locales, para mostrar un éxito en la estrategia de combate a la inseguridad, alteran los números y registran homicidios dolosos como culposos.

David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, refiere que los colectivos de búsqueda de personas en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, entre otros, señalan que no se debe a menos muertos, más bien hay menos cadáveres porque los cárteles están escondiendo los cuerpos en las narcofosas o los arrojan al mar o los calcinan.

“Entonces (…) no es que haya menos muertos, hay menos cadáveres (…) En segundo término, los integrantes del crimen organizado recogen a sus heridos y muertos. Hay muchos que quedan a pie de calle, por supuesto, eso es evidente”, menciona el consultor.

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Agrega: “El crimen también tiene hospitales, clínicas en donde pueden llevar a sus heridos y muertos para entregarlos a sus familiares o para que reciban atención médica”.

En estos hospitales controlados por el narco, explica, no emplean el código plata, que es una señal de alarma que todos los hospitales deben activar cuando atienden a un herido de bala por la comisión de un delito de tipo federal.

Saucedo sostiene que en estos hospitales no contabilizan correctamente la situación de los heridos de bala y fallecidos.

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“Por otro lado, hay maquillaje de cifras… La fiscalía de Sinaloa para mostrar un éxito en la estrategia de combate a la inseguridad, está alterando los números y registrando homicidios dolosos como si fueran culposos. Es decir, una ejecución la hacen pasar como accidente de tránsito.

“Tenemos una disminución estadística artificial en la que se basa el gobierno federal, y no sólo en Sinaloa, hay varios estados en donde existe una estrategia de maquillaje de cifras para tratar de convencernos de que la estrategia de seguridad está funcionando.

“Pero de acuerdo con las encuestas, incluso del propio gobierno federal, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la gente sigue sintiéndose insegura”, asevera.

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