El periodista Joel Cortés presentará mañana en la Casa de la Cultura de la UAEMéx de Tlalpan la exposición El viaje. Fotografías de Joel Cortés, una recopilación de más de 150 imágenes en a blanco y negro de los variados viajes del autor por el mundo.

Además de abrirse camino en su propia reflexión estética de la foto, Cortés reflexiona sobre el significado de los viajes en la vida de las personas y de quienes se dedican al periodismo.

Cortés cuenta con un archivo fotográfico amplio y variado y construido desde hace tres décadas, pero fue en años recientes que sintió la necesidad de mostrarlo al público. “Quizá te invade el síndrome del impostor, crees que no vale la pena mostrar tu trabajo, pero solo lo haces, sigues documentando. En 2018 un colega y editor de foto vio archivos de estas fotos y ahí comenzamos con la selección de imágenes”.

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Esas imágenes son un testimonio gráfico de los viajes de Cortés, que son un componente especial en su vida y obra. “El viaje es significativo para mí, pero no muestro mucho mi trabajo, me formé en la foto documental y de la vida cotidiana”, señala.

Para el fotógrafo es importante el registro de la vida cotidiana, porque así se puede entender cada sociedad. Por ello, en su obra se aprecian imágenes de personas y espacios aleatorios públicos, como el Metro o la calle.

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Otros aspecto que atraviesa la obra de Cortés es el uso de blancos y negros, lo que considera un acierto para mostrar más íntimamente lo lugares, personas y situaciones de sus imágenes. “Esos contrastes permiten tener una visión directa de lo que fotografías, el ruido puede distraer”.

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La muestra está acompañada de un libro digital, el cual está en proceso de impresión.

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