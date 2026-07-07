El curador Daniel Brena (1982, Santa Mónica, California) muestra una primera investigación sobre la estética de los rayos X, un trabajo que tiene una primera culminación con una exposición en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (Oaxaca Centro).

Titulada Rayos X Mexicanos, la muestra expone el trabajo de grandes creadores, como Francisco Toledo, Graciela Iturbide y Manuel Álvarez Bravo, en relación a los rayos X usados para mostrar imágenes más allá de su uso común. La exhibición hace una reflexión estética sobre los rayos X y su forma de adaptarse al terreno de la fotografía.

“Desde hace varios años he estado investigando sobre rayos X por la potencia de las imágenes que vemos; mientras estaba investigando cada uno de estos autores, me di cuenta que no sólo era experimental, como tal vez muchas personas podrían pensar, sino que casi en cada uno de los casos es crucial para la producción de estos fotógrafos”, cuenta Brena en entrevista con EL UNIVERSAL.

Destaca la imagen Vientre de la bestia, tomada en 2021, por la artista Noelle Mason, que muestra con rayos X el interior de una camioneta que traslada migrantes. Foto: Daniel Brena

El curador detalla que el uso de rayos X en la fotografía no es algo aislado, ya que en otras partes del mundo existe investigación sobre este tipo de imágenes. Sin embargo, en México el uso de rayos X para la foto tiene una relación con la fascinación y reflexión sobre la muerte, ya que ésta a veces es representada con los huesos humanos.

“La idea, o la hipótesis, digamos, es de que llegan los rayos X, están los rayos X en una cultura donde está en nuestro entorno una gran cantidad de iconografía mortuaria en esqueletos, cráneos, lo vemos en la iconografía mesoamericana, pero también en Guadalupe Posada, por ejemplo”, narra.

Brena detalla que la exposición hace una cronología del uso de los rayos X en la fotografía, desde los primeros exponentes hasta obra contemporánea. Destaca la imagen Vientre de la bestia, tomada en 2021, por la artista Noelle Mason, que muestra con rayos X el interior de una camioneta que traslada migrantes.

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Para complementar la exhibición hubo una convocatoria para que artistas actuales presentaran su obra en relación a los rayos X. La sorpresa es que algunas postulaciones no eran de artistas, sino de expertos en la materia, como radiólogos.

“Hubo 114 postulaciones, me pareció impresionante porque pensé que no habría tanta producción de este tipo, veo que el tema tiene mucho potencial, más allá de los fotógrafos reconocidos que también han trabajado la foto con rayos X”, explica.

Y añade: “En la radiografía, los fotógrafos encontraron un medio para abordar temas centrales: la muerte, la violencia, el desplazamiento y la identidad, al tiempo que cuestionaban dos condiciones básicas de la fotografía: su pretensión de objetividad y su atadura a la superficie de las cosas”.

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La muestra estará disponible hasta el 9 de septiembre.

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