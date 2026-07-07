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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Mira aquí la transmisión completa:
Tras ser increpado, Cuauhtémoc Blanco acusa "acto de violencia" contra su familia; condena uso de la protesta como intimidación
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