Nación | 07-07-26 | 07:16 | Actualizada | 07-07-26 | 07:32 |

Este martes, la presidenta encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el de lo más relevante de la conferencia matutina.

Mira aquí la transmisión completa:

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