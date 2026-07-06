Nación | 06-07-26 | 09:14 |

La presidenta aseguró que no se puede dejar de hablar de , quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad con el expresidente panista Felipe Calderón.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a García Luna como “personaje nefasto” y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informe sobre la recuperación de activos relacionados al exsecretario de Seguridad Pública.

Al mencionar que García Luna está preso en Estados Unidos por tener , la Presidenta aseguró que el exfuncionario se dedicó a hacer negocios durante el gobierno y después.

“No podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente. Al que se le encargó la ‘guerra contra el narco’ y resultó apoyar a un grupo de narcotráfico”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

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