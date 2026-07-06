La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se puede dejar de hablar de Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad con el expresidente panista Felipe Calderón.

En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó a García Luna como “personaje nefasto” y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que informe sobre la recuperación de activos relacionados al exsecretario de Seguridad Pública.

Al mencionar que García Luna está preso en Estados Unidos por tener nexos con la delincuencia, la Presidenta aseguró que el exfuncionario se dedicó a hacer negocios durante el gobierno y después.

“No podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente. Al que se le encargó la ‘guerra contra el narco’ y resultó apoyar a un grupo de narcotráfico”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

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