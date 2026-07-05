Un juez vinculó a proceso a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), probablemente está relacionada con una ingeniería financiera la cual fue creada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y que estaba compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un complejo esquema de empresas fachada controladas posiblemente por una organización criminal para lavar las ganancias delictivas.

Pérez Rodríguez fue detenido en 2025, sin embargo, luego de acciones que interpuso el hoy imputado, se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

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El Ministerio Público Federal (MPF) cumplió con el procedimiento y aportó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso, prisión preventiva justificada y un mes de plazo para investigación complementaria.

La investigación detalla una ingeniería financiera la cual fue creada por García Luna y que estaba compuesta por cuatro grupos de servidores públicos, personas físicas y morales.

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Este entramado utilizó una empresa para suscribir contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), obteniendo recursos ilícitos mediante supuestas prestaciones de servicios sin materialidad real.

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Una vez recibidos los fondos, se implementó un complejo esquema de empresas fachada controladas por una organización criminal para lavar las ganancias delictivas.

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