Con el antecedente de cuatro personas fallecidas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una serie de recomendaciones de autocuidado ante el juego que se celebrará esta tarde con el equipo de futbol de Inglaterra.

En un comunicado, la dependencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la afición que acudirá al Estadio Ciudad de México como a diversos puntos de reunión donde se transmitirá el partido a planificar su traslado y arribar a los sitios con anticipación, para facilitar filtros de ingreso y evitar aglomeraciones en los accesos.

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes en la Ciudad de México y precipitaciones en al menos 12 entidades federativas, solicitó a los asistentes acudir preparados y llevar impermeable.

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Estas son las medidas para el México vs Inglaterra

Protección Civil pidió a la afición:

No portar artículos restringidos como mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser.

Portar una identificación oficial y ubicar, desde el primer momento, las rutas de evacuación , salidas de emergencia y módulos médicos.

y ubicar, desde el primer momento, las , salidas de emergencia y módulos médicos. Acordar un punto de reunión con acompañantes, para así facilitar el reencuentro en caso de separación.

con acompañantes, para así facilitar el reencuentro en caso de separación. Exhortó a evitar empujones y no correr al ingresar o retirarse, así como mantener libres los pasillos y las zonas de tránsito peatonal .

. Se debe evitar subir a estructuras , mobiliario urbano , vallas o pantallas , debido al alto riesgo de caídas y accidentes graves.

, , o , debido al alto riesgo de caídas y accidentes graves. Para tutores y personas que acudan con niñas, niños o personas adultas mayores, recomendó mantenerlos bajo supervisión y, de ser necesario, tomados de la mano para prevenir extravíos.

El menú del Fan Fest del Zócalo está expuesto en la zona de comida. Foto: Carlos Odín / EL UNIVERSAL

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Protección Civil finalmente hizo un llamado a moderar el consumo de bebidas alcohólicas y preferentemente optar por el uso del transporte público.

Durante las celebraciones al término del partido entre México e Inglaterra destacó que la “pasión deportiva” es plenamente compatible con el orden y la convivencia, con una afición responsable.

“Ante cualquier situación de riesgo, contingencia o accidente, el número de emergencia 911 se encuentra disponible las 24 horas del día para brindar atención inmediata y coordinar los servicios de auxilio”, indicó.

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