La emoción por el México vs Inglaterra ya se siente en la capital del país. Miles de aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo 2026, y el FIFA Fan Fest en el Zócalo será nuevamente uno de los puntos de reunión más importantes para alentar al Tricolor.

Estrella de Inglaterra aceptó que México es favorito y que echarlo del Mundial 2026 será un "gran reto" / FOTO: @England

Si el plan es seguir el encuentro desde la Plaza de la Constitución, conviene conocer el horario de acceso para evitar quedarse fuera.

Las cosas le han salido bien al equipo de Aguirre. Foto: Imago7/ Manlio ContrerasChild

Después de imponerse por 2-0 a Ecuador, la Selección Mexicana llega con la mira puesta en los cuartos de final. Sin embargo, enfrente tendrá a una poderosa selección de Inglaterra, en un duelo que promete mantener al país entero al borde del asiento.

Lee también: Alistan concierto en el Fan Fest del Zócalo al término del partido México-Inglaterra; prevén superar meta de 2 millones de asistentes

¿A qué hora abrirá el FIFA Fan Fest HOY 5 de julio?

Las puertas del FIFA Fan Fest abrirán alrededor de las 11:00 horas de este domingo 5 de julio, varias horas antes del esperado encuentro entre el Tricolor los Tres Leones.

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que el Zócalo capitalino está lleno. Foto: Especial

Las actividades comenzarán desde el mediodía porque el recinto también transmitirá el compromiso entre Brasil y Noruega, programado para las 14:00 horas. Más tarde, a las 18:00 horas, todas las miradas estarán puestas en el partido del Tri, que buscará sellar su pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

[Publicidad]

Casemiro reacciona durante un partido de la selección de Brasil en la Copa del Mundpo. FOTO: AFP

El festival permanecerá abierto hasta las 20:30 horas, permitiendo que los asistentes disfruten de todos los encuentros programados durante la jornada mundialista.

Lee también: Accesos al Fan Fest del Zócalo cambian de ubicación; aficionados ahora ingresan por calles 20 de Noviembre y Pino Suárez

¿Qué debes saber antes de asistir al FIFA Fan Fest en el Zócalo?

Aunque el acceso al FIFA Fan Fest es gratuito y no requiere registro previo, el ingreso dependerá de la disponibilidad de espacio, ya que el evento contempla un aforo de entre 55 mil y 60 mil personas por día. Por ello, las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación para asegurar un lugar.

[Publicidad]

También se aconseja evitar el uso del automóvil debido a la limitada disponibilidad de estacionamientos en los alrededores del Centro Histórico. La opción más práctica sigue siendo el transporte público.

Los asistentes deberán respetar las medidas de seguridad establecidas por la FIFA. No estará permitido ingresar con armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, artículos voluminosos, pirotecnia ni punteros láser. Asimismo, únicamente podrán acceder bolsos cuyas dimensiones totales no superen los 75 centímetros.

Las mascotas tampoco podrán ingresar al recinto, salvo los animales de servicio debidamente identificados. Además, los menores de 18 años deberán acudir acompañados por su padre, madre o tutor legal, mientras que las personas que se presenten en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia no podrán acceder al evento.

[Publicidad]

También te interesará:

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar el olor a humedad de las toallas de baño?; consejos para cuidarlas esta temporada

[Publicidad]

“En México se habla español”: Marcas se unen en apoyo al partido del Tri con “operativo no inglés”; ¿de qué trata?

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv