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Los asistentes al FIFA Fan Fest del Zócalo que ingresan por las entradas que están habilitadas en las calles 5 de Mayo y Tacuba, ahora deben incorporarse con el resto de los aficionados por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.
La tarde del viernes, los filtros de revisión para quienes ingresaban al festival por las calles a un costado de la Catedral estaban deshabilitados.
Posteriormente debían rodear la zona de activaciones en el Zócalo para salir a la calle Venustiano Carranza e incorporarse a los filtros de 20 de Noviembre y Pino Suárez.
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El personal a cargo realizó revisiones de mochilas, bolsas y cangureras, más rigurosas que en días previos.
Se registró que no permitieron el paso de desodorantes, bloqueador de sol y otros envases.
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En la plancha del Zócalo, elementos de la Policía Turística y de la Policía Preventiva vigilaban la zona.
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jecg/cr
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