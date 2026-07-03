Los asistentes al FIFA Fan Fest del Zócalo que ingresan por las entradas que están habilitadas en las calles 5 de Mayo y Tacuba, ahora deben incorporarse con el resto de los aficionados por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez.

La tarde del viernes, los filtros de revisión para quienes ingresaban al festival por las calles a un costado de la Catedral estaban deshabilitados.

Posteriormente debían rodear la zona de activaciones en el Zócalo para salir a la calle Venustiano Carranza e incorporarse a los filtros de 20 de Noviembre y Pino Suárez.

El personal encargado de realizar las revisiones de mochilas, bolsas y cangureras se encuentra más riguroso que en días previos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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El personal a cargo realizó revisiones de mochilas, bolsas y cangureras, más rigurosas que en días previos.

Se registró que no permitieron el paso de desodorantes, bloqueador de sol y otros envases.

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El personal de seguridad no permite el paso de desodorantes, bloqueador de sol y otros envases: Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En la plancha del Zócalo, elementos de la Policía Turística y de la Policía Preventiva vigilaban la zona.

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