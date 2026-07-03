La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó la suspensión del Paseo Dominical Muévete en Bici y de la Biciescuela Dominical, programados para este 5 de julio, debido al operativo que se implementará con motivo del partido entre México e Inglaterra.

En redes sociales, la dependencia confirmó que no se llevará a cabo el recorrido ciclista de 36 kilómetros, que habitualmente opera de las 08:00 a las 14:00 horas sobre vialidades como Condesa, División del Norte, Patriotismo, Eje 7 Sur y Coyoacán.

La ruta de este domingo contemplaba la ruta que salía de la Alberca Olímpica, sobre División del Norte, para avanzar sobre Eje 7 Sur hacia Nuevo León, Alfonso Reyes y Durango.

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🚨Aviso importante.🚨



Informamos que por esta ocasión el Paseo Dominical y Biciescuela Domincal quedan suspendidos el próximo 5 de julio. pic.twitter.com/hjFW9VSBtd — MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) July 3, 2026

De igual forma, quedó suspendida la Biciescuela Dominical, donde, de 09:00 a 14:00 horas, se ofrecen clases para aprender a conducir la bicicleta, aunado al préstamo gratuito de unidades y cascos.

Dichos lugares –que no tendrán servicio– se encuentran en Zapata, Utopía Meyehualco, Utopía Tezontli, Utopía Libertad y Bosque de San Juan de Aragón, en donde se ofrecen talleres de Bici Balance y ciclismo urbano, por mencionar algunas.

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