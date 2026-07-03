Un camión de volteo que transportaba material de construcción cayó en un socavón que se abrió en la colonia Cuchilla del Tesoro en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron en avenida Texcoco al cruce con avenida 613, cuando el conductor del camión transitaba por la zona y de pronto se hundió la parte trasera del lado izquierdo de la unidad.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que se realiza la valoración en la zona para atender la oquedad, en conjunto con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la alcaldía.

Los hechos se registraron en avenida Texcoco al cruce con avenida 613. Foto: Especial

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Al lugar acudió personal de dichas dependencias, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona en tanto se realizaron maniobras para retirar el camión.

A través de su cuenta de X, la Segiagua informó que “realiza valoraciones de atención a socavón reportado en Av. 613 al cruce con Av. Texcoco, colonia Cuchilla del Tesoro, @TuAlcaldiaGAM, junto a personal de @SGIRPC_CDMX y Alcaldía. #Almomento se retiró el camión de volteo de la zona”.

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