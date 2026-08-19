El Gobierno de México anunció inversiones para fortalecer el desarrollo económico en Hidalgo, entre ellas la construcción del tren México-Pachuca, el Plan Hídrico del Valle del Mezquital y la instalación de polos de desarrollo para el bienestar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que este miércoles se formalizó la llegada de Dewa, una empresa que desarrollará el Polo de Bienestar de Zapotlán, con una inversión superior a 10 mil 100 millones de pesos.

El mandatario estatal señaló que este proyecto estará ubicado en una zona estratégica y se sumará a otras inversiones que, aseguró, han permitido colocar a Hidalgo entre las entidades con mayor crecimiento industrial y generación de empleos.

“Más agradecidos las y los hidalguenses por las decisiones que usted ha tomado para poder desarrollar Hidalgo”, expresó Menchaca al dirigirse a la presidenta Sheinbaum Pardo.

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El gobernador también anunció que la empresa cementera Cruz Azul, de origen hidalguense y con presencia en distintas regiones del país, reactivará su planta en Hidalgo mediante una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

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Menchaca destacó que el respaldo del gobierno federal, combinado con el trabajo de los hidalguenses, ha permitido que la entidad avance en indicadores de crecimiento industrial, actividad económica y generación de empleos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Esto nos motiva, nos estimula y nos pone en el escenario nacional en la atracción de capitales”, afirmó.

El gobernador adelantó además que el próximo lunes se realizará el noveno anuncio de inversiones durante la actual administración estatal. Con ello, dijo, sumarán 130 proyectos por 147 mil millones de pesos, con una expectativa de generación de 191 mil empleos.

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Menchaca sostuvo que estas inversiones forman parte de la transformación económica de Hidalgo y reconoció el respaldo de la presidenta Sheinbaum para impulsar proyectos estratégicos en la entidad.

“Estamos con usted, presidenta, en el segundo piso de la transformación, agradeciendo siempre su respaldo y estando convencidos de que su liderazgo, su manera de representarnos significa un presente y un futuro mejor”, expresó.

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