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Construida en 1984, por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, la Casa Rivas Mercado se distingue por su estilo ecléctico, que combina diferentes estructuras y elementos europeos.
Después de un trabajo de rescate patrimonial, este recinto ha vuelto a cobrar vida y puede visitarse en una de las colonias más populares de la Ciudad de México.
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¿Cómo es la Casa Rivas Mercado?
La Casa Rivas Mercado fue residencia y punto de encuentro entre artistas, escritores y otros personajes. En este mismo lugar, el arquitecto concibió el Monumento a la Independencia.
Tras quedar abandonada, las autoridades y diversas fundaciones la restauraron. Y hoy en día funciona como un museo dentro de la colonia Guerrero.
Durante tu visita tienes acceso a distintos espacios, como el antiguo despacho, la terraza, la recepción, salones, habitaciones y un jardín. En todos ellos se aprecian detalles de estilo neoclásico, de inspiración pompeyana, con cantera labrada y herrería ornamental.
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El recorrido permite acercarte a la historia de Antonio Rivas Mercado y su hija Antonieta Rivas Mercado, una de las figuras que impulsó el arte y la cultura mexicana del siglo XX.
¿Qué actividades hay en la Casa Rivas Mercado?
Además de los recorridos guiados, la Casa Rivas Mercado ofrece actividades enfocadas en el arte:
- Dramatizaciones: te cuentan la historia de la casa a través del personaje de Antonieta Rivas Mercado.
- Conciertos y música: presentaciones en colaboración con el INBAL y concertistas de Bellas Artes.
- Artes escénicas y talleres: teatro, danza y talleres culturales.
- Presentaciones de libros y conferencias.
- Cine: proyecciones cinematográficas sobre historia, arquitectura y legado de la Casa Rivas Mercado.
Para conocer cuándo se llevan a cabo estas actividades, te recomendamos consultar sus redes sociales.
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¿Cuánto cuesta visitar la Casa Rivas Mercado?
¿Te animas a adentrarte a la Casa Rivas Mercado? Los precios de entrada son:
- Público general: $160 pesos
- Estudiantes y maestros con credencial vigente: $110
- INAPAM: $85
- Vecinos de colonias cercanas con comprobante: $40
- Menores de 12 años y personas con discapacidad: gratis
Reservar tu visita en el sitio web del recinto. Los recorridos son sábados y domingos a las 10:00 y 12:00 horas; su duración es de 1 hora y media.
Dirección
Calle Héroes 45, Entre Violeta y Mina, Col. Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.
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Vías para llegar
Por la estación Hidalgo de la Línea 2 y 3 del Metro, o Mina de la Línea 3 del Metrobús. Si vas en auto, toma en cuenta que no hay estacionamiento.
¡Ya tienes plan para el fin de semana! Lánzate a descubrir la Casa Rivas Mercado, una joya arquitectónica en medio de la capital.
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