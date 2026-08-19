Construida en 1984, por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, la Casa Rivas Mercado se distingue por su estilo ecléctico, que combina diferentes estructuras y elementos europeos.

Después de un trabajo de rescate patrimonial, este recinto ha vuelto a cobrar vida y puede visitarse en una de las colonias más populares de la Ciudad de México.

Además del recorrido tradicional, esta casona ofrece visitas dramatizadas con el personaje de Antonieta Rivas. Foto: Casa Rivas Mercado

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¿Cómo es la Casa Rivas Mercado?

La Casa Rivas Mercado fue residencia y punto de encuentro entre artistas, escritores y otros personajes. En este mismo lugar, el arquitecto concibió el Monumento a la Independencia.

Tras quedar abandonada, las autoridades y diversas fundaciones la restauraron. Y hoy en día funciona como un museo dentro de la colonia Guerrero.

Durante tu visita tienes acceso a distintos espacios, como el antiguo despacho, la terraza, la recepción, salones, habitaciones y un jardín. En todos ellos se aprecian detalles de estilo neoclásico, de inspiración pompeyana, con cantera labrada y herrería ornamental.

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El recorrido permite acercarte a la historia de Antonio Rivas Mercado y su hija Antonieta Rivas Mercado, una de las figuras que impulsó el arte y la cultura mexicana del siglo XX.

Un recorrido puede ayudarte a conocer la historia de la Casa Rivas Mercado. Foto: Casa Rivas Mercado

¿Qué actividades hay en la Casa Rivas Mercado?

Además de los recorridos guiados, la Casa Rivas Mercado ofrece actividades enfocadas en el arte:

Dramatizaciones: te cuentan la historia de la casa a través del personaje de Antonieta Rivas Mercado.

Conciertos y música: presentaciones en colaboración con el INBAL y concertistas de Bellas Artes.

Artes escénicas y talleres: teatro, danza y talleres culturales.

Presentaciones de libros y conferencias.

Cine: proyecciones cinematográficas sobre historia, arquitectura y legado de la Casa Rivas Mercado.

Para conocer cuándo se llevan a cabo estas actividades, te recomendamos consultar sus redes sociales.

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La Casa Rivas Mercado también cuenta con conciertos y presentaciones musicales. Foto: Casa Rivas Mercado

¿Cuánto cuesta visitar la Casa Rivas Mercado?

¿Te animas a adentrarte a la Casa Rivas Mercado? Los precios de entrada son:

Público general: $160 pesos

Estudiantes y maestros con credencial vigente: $110

INAPAM: $85

Vecinos de colonias cercanas con comprobante: $40

Menores de 12 años y personas con discapacidad: gratis

Reservar tu visita en el sitio web del recinto. Los recorridos son sábados y domingos a las 10:00 y 12:00 horas; su duración es de 1 hora y media.

Dirección

Calle Héroes 45, Entre Violeta y Mina, Col. Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX.

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Vías para llegar

Por la estación Hidalgo de la Línea 2 y 3 del Metro, o Mina de la Línea 3 del Metrobús. Si vas en auto, toma en cuenta que no hay estacionamiento.

¡Ya tienes plan para el fin de semana! Lánzate a descubrir la Casa Rivas Mercado, una joya arquitectónica en medio de la capital.

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