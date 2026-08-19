Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender este miércoles que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que acabe el año.

En un intercambio con los medios en el exterior de la Casa Blanca, a Trump le preguntaron si esperaba reunirse con 'el mariscal' hacia finales de año, a lo que el mandatario respondió: "Sí, lo haré", sin ofrecer más detalles al respecto.

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The Wall Street Journal informó de que la cita podría tener lugar cuando el mandatario viaje a China para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Trump defendió sus planes de reunirse con Kim mientras Estados Unidos libra una guerra con Irán que ha justificado con el argumento de impedir que Teherán se dote de una bomba atómica.

"Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese (...) Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido", dijo Trump.

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"Pero las consiguió. Me entiendo muy bien con él. No puedo permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y conozco muy bien a Kim Jong Un, y él va a estar bien", agregó.

El vínculo entre ambos volvió a primer plano cuando Trump decidió el domingo acortar unos ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que, según él, enviaban una señal "inapropiada y hostil" dada su "buena relación" con Kim.

Trump y Kim se reunieron tres veces durante el primer período del republicano en la Casa Blanca (2017-2021).

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