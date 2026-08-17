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El presidente estadounidense, Donald Trump, calló a una periodista de la cadena estadounidense CNN que preguntaba acerca de sus declaraciones sobre reducir ejercicios militares con Corea del Sur y otros temas.
Durante un evento para honrar a Ryder Williams, un joven salvavidas que rescató de las olas a un niño recientemente en Santa Cruz, California, un periodista preguntó a Trump por qué el presidente norcoreano, Kim Jong-un no había respondido a sus solicitudes de conversar desde su regreso a la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval: "¿Cómo saben que no ha respondido?".
Al insistirle sobre si Kim había respondido realmente, Trump dijo: "Sí, lo ha hecho".
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Al preguntarle en qué estado y o se encontraban las conversaciones con Kim, Trump afirmó que "son muy positivas", pero no dio más detalles.
Luego, Trump volvió a insistir en sus elogios a Kim y aseguró entonces que sus vínculos reducen tensiones.
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Kristen Holmes, periodista de CNN, intentó dar seguimiento al tema. “Intento averiguar si ha hablado con Kim Jong-un, si él le pidió que reduzca esos ejercicios militares [con Corea del Sur]”.
Trump la interrumpió: “¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Eres una periodista falsa y publicas noticias falsas”. Luego añadió: “Eres muy irrespetuosa. Eres una persona ruidosa y alborotadora. ¡Estás difundiendo noticias falsas!”
La Casa Blanca también arremetió contra Holmes por preguntar a Trump sobre un comentario que hizo el senador de Georgia Jon Ossoff sobre su cambio de aviones debido a una presunta amenaza de Irán y sobre quienes lo acompañaron en ese avión.
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Ossoff dijo que Trump no quiere ser presidente. “Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador, aparentemente indefenso, que le regaló el emir de Qatar”, refiriéndose a Natalie Harp, la asistente ejecutiva del presidente.
Harp fue parte del reducido grupo de funcionarios de Trump que (junto con el presidente) fueron escoltados en secreto desde el Air Force One, donado por Qatar, a un avión militar más pequeño en Turquía debido a la supuesta amenaza.
A través de la cuenta Rapid Response 47, la Casa Blanca dijo que “@KristenhCNN es una desgracia, una vergüenza y una humillación para su supuesta profesión. @POTUS recibe a un socorrista héroe en el Despacho Oval y ella aprovecha la ocasión para lanzar un golpe bajo contra uno de los colaboradores del presidente Trump. Esta escoria es lo peor de lo peor”.
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Añadió que “algún día, tus hijos se encontrarán con esa pregunta repugnante e inhumana que has hecho. Se sentirán indignados y avergonzados de tener un padre tan insensible y rencoroso. Es bastante preocupante”.
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CNN defendió a Holmes. “Es una de las periodistas más respetadas y reconocidas que cubren la Casa Blanca. Esta tarde hizo su trabajo y formuló al presidente de Estados Unidos una pregunta dura, relevante y noticiosa para el pueblo estadounidense”, señaló en X.
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“Los funcionarios públicos pueden cuestionar los reportes con los que no concuerdan, pero los ataques personales contra periodistas por hacer preguntas no están a la altura del cargo y son inconsistentes con la libertad de prensa. Estamos firmemente con Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más fuertes posibles”.
Trump mantiene una tensa relación con los medios críticos, particularmente CNN News, a la que acusa de dar noticias falsas. Son conocidos sus enfrentamientos, por ejemplo, con la periodista Kaitlan Collins.
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