El operativo para combatir el ambulantaje en la Alameda Central se mantendrá hasta que todos los comerciantes respeten el acuerdo y el límite de 70 puestos, advirtió el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien precisó que tres grupos no aceptaron este número que estableció la administración local para evitar el desborde de comercio.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que el fin de semana se realizó un operativo para reordenar nuevamente el ambulantaje en la Alameda, ya que, aunque se había llegado a acuerdos con los comerciantes, éstos comenzaron a romper los acuerdos y a desbordarse.

“Fueron tres grupos, los que no aceptaron el número de gente que habíamos acordado y quisieron meter 20, 25 nada más, de cada uno de estos grupos, lo cual no iba a generar este número conveniente para la Alameda. Entonces, no permitimos que estos grupos ingresaran. Los otros grupos que sí respetaron el número del que habíamos hablado, pudieron vender sin ningún problema el sábado y el domingo”, puntualizó.

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Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que, tras el desbordamiento del comercio ambulante en este parque público, y tras el replanteamiento de la estrategia para reordenarlo, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que se reducirá el número de puestos permitidos a 70, ya que es “lo que puede soportar la Alameda”.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Cravioto Romero precisó que estos días continuarán las reuniones y el diálogo con los comerciantes hasta que los líderes comprendan que no cabe un número “exacerbado” de locales en este punto.

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“Tenemos más reuniones los próximos días y mantendremos el operativo hasta que todos los líderes y los comerciantes entiendan que la Alameda no aguanta un número exacerbado de comerciantes en vía pública. Seguiremos platicando con ellos, para llegar al número que comentó el subsecretario de Reordenamiento, que son 70, digamos, de los comerciantes que históricamente han estado, más las colectivas feministas”, dijo.

Este lunes, un grupo de ambulantes que están en contra de estas medidas, protestaron por segundo día consecutivo, sobre Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, con la instalación de puestos de comida en el arroyo vehicular.

dmrr