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Este lunes, un grupo de ambulantes que están en contra de la reducción del número de puestos en la Alameda Central protestan por segundo día consecutivo con la instalación de puestos de comida en el arroyo vehicular de Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes.
Para evitar que se coloquen tanto en la explanada del recinto como en el parque público, hay personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Desde la calle de Dolores hasta Eje Central, sobre un carril de la vialidad, los ambulantes colocaron de nuevo un tianguis con sombrillas, rejas y carritos con comida.
De acuerdo con personal de la Secretaría de Gobierno, los comerciantes tendrán que descansar de lunes a miércoles y sólo podrán trabajar de jueves a domingo, como parte de los nuevos acuerdos.
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Mientras tanto, se realiza una mesa de diálogo entre los líderes ambulantes inconformes y personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital.
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En un recorrido realizado por este diario se observó que no hubo presencia de comercio por la mañana en los pasillos de la Alameda Central. Incluso hubo ausencia de las colectivas feministas que ofertan sus productos sobre las calles de Ángela Peralta y la banqueta junto a Avenida Juárez.
EL UNIVERSAL publicó este lunes que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital reducirá el número de puestos permitidos en la Alameda, entre 70 y 90, y los que acepten tendrá que cumplir con las regulaciones en materia sanitaria y protección civil.
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