Los pasillos centrales, banquetas, fuentes y monumentos de la Alameda Central amanecieron libres, sin impuestos ambulantes, ni sombrillas o rejas con mercancía. Todo ello, tras la protesta de los comerciantes por los nuevos lineamientos de reordenamiento de la Secretaría de Gobierno de la capital.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que a lo largo del parque se desplegó un dispositivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como del personal de la Secretaría de Gobierno, quienes comentaron que los comerciantes tendrán que descansar de lunes a miércoles y solo podrán operar de jueves a domingo.

La calle de Ángela Peralta y la banqueta del parque, junto a avenida Juárez, también lucieron despejadas para el tránsito peatonal, cuando regularmente son ocupadas por colectivos feministas que venden diversos artículos sobre mantas en el suelo.

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En el pasillo que limita la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes se colocaron carteles en el piso, donde regularmente se instalan los vendedores, con frases como “trabajo libre”, “basta de violencia de género” y “fuera gobierno injusto”. A un costado, había dos grupos de mujeres con sombrillas sentadas sobre el suelo con varias bolsas y diablitos, pero no había mercancía a la vista.

Aunque el parque se mantuvo libre de comercio, ese no fue el caso de la Plaza de la Solidaridad, donde continuaron los puestos semifijos con carpas blancas y tubos de metal. En esta zona no todos los comerciantes trabajaron; solo algunos abrieron para ofertar sus productos.

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Gabriela Fábila vino de visita a la capital desde Toluca, Estado de México, y comentó que le parece una buena medida la regulación de comercio en el parque. “Me gustaría que se mantuviera así. La ciudad es muy bonita, pero a veces la tapan; así se ve superbién”.

Sin embargo, refirió que habría que darle una reubicación, fuera de la Alameda, a los ambulantes para que el sitio se mantenga así y los vendedores tengan oportunidades de trabajo.

“Hay que reubicarlos, canalizarlos (en otro lugar), pero darles su espacio porque quitarlos también generaría otros problemas”, refirió la visitante.

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EL UNIVERSAL publicó este lunes que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital reducirá el número de puestos permitidos en la Alameda, y los que acepten tendrán que cumplir con la regulación en materia sanitaria y protección civil.

mahc/LL