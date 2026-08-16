La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) realizó una visita domiciliaria ordinaria al Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares con clave y número AZ-20, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, donde detectó irregularidades en el proceso de impresión de los resultados de las pruebas de verificación.

Como resultado de la inspección, realizada el 14 de agosto de 2026, la Secretaría determinó la clausura temporal del área denominada ‘Impresión de resultados’, como medida de seguridad para evitar la emisión y eventual entrega de certificados de verificación que pudieran no corresponder con los procedimientos o resultados obtenidos.

La irregularidad había sido advertida previamente por personal de vigilancia de la DGIVA, al identificar que el Centro de Verificación AZ-20 no contaba con una impresora destinada exclusivamente a los certificados tipo 1 y utilizaba para éstos la misma impresora destinada a certificados tipo exento.

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Durante la visita, personal de la Sedema constató que esta condición persistía y documentó diversos casos en los que la información impresa no correspondía con el tipo de certificado utilizado. Entre ellos, se identificaron resultados de pruebas de emisiones sobre certificados destinados a pruebas de opacidad, resultados de pruebas realizadas a vehículos diésel impresos en certificados tipo exento, consultas administrativas impresas sobre certificados de verificación e información correspondiente a certificados tipo exento impresa en certificados de otro tipo.

Asimismo, personal responsable del Centro manifestó que una misma impresora era utilizada para certificados tipo 1, certificados tipo exento y consultas del equipo administrativo. También reconoció que el verificentro no contaba con la configuración necesaria para que cada tipo de certificado estuviera asociado exclusivamente a una impresora o bandeja de hojas.

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Esta situación contraviene lo establecido en el numeral 5.5.6.1, inciso e), párrafo séptimo, del Manual para la Operación y Funcionamiento de los Equipos, Instrumentos, Instalaciones y demás Elementos Necesarios para la Adecuada Operación y Funcionamiento de los Equipos y Sistemas de Verificación.

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La correcta emisión de los certificados es fundamental para garantizar la certeza de los resultados obtenidos durante la verificación vehicular. El Programa de Verificación Vehicular es un instrumento para prevenir y controlar las emisiones contaminantes provenientes de fuentes móviles, por lo que cualquier irregularidad que pueda comprometer la correspondencia entre los resultados de las pruebas y las constancias emitidas debe ser atendida.

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Por ello, la Sedema aplicó la medida de seguridad consistente en la clausura temporal del área de impresión de resultados del Centro de Verificación AZ-20, con el propósito de prevenir su funcionamiento inadecuado y evitar la impresión y eventual entrega de constancias de verificación que pudieran resultar improcedentes.

La medida permanecerá vigente conforme al procedimiento administrativo ambiental correspondiente

LL