De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, las personas que no obtuvieron su cartilla militar al cumplir 18 años serán consideradas bajo la categoría de “personal remiso”.

De igual manera, se calificará de remiso a aquel mexicano que ya teniendo su cartilla no realizó, en el tiempo indicado su Servicio Militar Nacional, o bien, no presentó su cartilla en el tiempo indicado para su liberación en disponibilidad.

El personal remiso deberá presentar una constancia de no registro, emitida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar donde nació, en la que se especifique que no se le ha expedido la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

La persona interesada deberá llevar toda su documentación del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

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¿Cuáles son los requisitos para tramitar la cartilla militar?

Los requisitos para realizar este trámite son:

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Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones, y una copia de la misma.

certificada por el Registro Civil, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones, y una copia de la misma. Original y copia de un comprobante de domicilio vigente (agua, luz o teléfono).

vigente (agua, luz o teléfono). Original y copia de comprobante del grado máximo de estudios (certificado de primaria, secundaria, preparatoria).

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población ( CURP ).

). Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas) de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, sin gorra o sombrero, sin lentes, con las orejas descubiertas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones, el color de cabello deberá ser natural sin teñir en colores llamativos, del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla.

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Para el personal masculino, la fotografía deberá presentarse con el bigote recortado hasta la comisura de los labios, el corte de cabello será “casquete corto”, sin barba y patillas recortadas.

Para el personal femenino será con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

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FOTO: ARCHIVO. EL UNIVERSAL

¡Ojo! Mujeres que participaron en actividades del SMN en años anteriores podrán liberar su cartilla

Si una mujer ya participó de forma voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional (SMN) en años anteriores, esto es lo que necesita para tramitar la cartilla y hoja de liberación:

Los documentos anteriormente mencionados.

Reconocimiento de haber asistido a las sesiones de adiestramiento sabatinas (únicamente para el personal femenino que participó en los programas de adiestramiento en años anteriores).

Cabe destacar que al ser un trámite que requiere la toma de una huella dactilar del interesado, no es posible que otra persona lo efectúe en su lugar. Además, todo el proceso es gratuito.

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