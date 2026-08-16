Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha usado la visa como una herramienta política contra sus enemigos. Del ahora exmandatario colombiano, Gustavo Petro, al juez brasileño Alexandre de Moraes, han sido blanco de esta estrategia de Estados Unidos.

La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en la más reciente de una larga lista de revocaciones.

Este mismo mes, Estados Unidos anunció la "suspensión" de la visa de la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, tras la demora del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en aprobar al candidato estadounidense y por la negación previa de visas a diplomáticos estadounidenses. Los roces se producen en un contexto de tensión política, con Lula acusando al gobierno de Trump de "injerencia", de cara a las elecciones de octubre próximo.

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En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció que revocaba la visa a Petro, entonces presidente colombiano, por sus "acciones imprudentes e incendiarias". La medida siguó a la protesta que encabezó el líder colombiano en Nueva York en la que pidió "a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten sus fusiles contra la humanidad" y que "desobedezcan" las órdenes de Trump.

Petro restó importancia a la medida, diciendo que no estaba en su interés viajar a Estados Unidos.

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Otros funcionarios de su gobierno, como el ministro de Minas, Edwin Palma, y la asesora presidencial Angie Rodríguez, informaron haber recibido correos donde fueron notificados de que también se les revocó la visa. Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijeron haber renunciado a la visa en apoyo a Petro.

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En julio de 2025, el Departamento de Estado revocó la visa del juez brasileño Alexandre de Moraes, así como a sus familiares directos, tras acusar al magistrado de emprender una "cacería de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intentona golpista tras perder las elecciones de 2022.

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Estados Unidos también revocó las visas de legisladores de oposición como Francisco Nicolás, del centrista Partido Liberación Nacional, y la independiente Cynthia Córdoba, críticos del entonces presidente Rodrigo Chaves. Más tarde fueron revocadas las visas de magistrados, un empresario e incluso de cinco de los siete miembros de la junta directiva del periódico costarricense La Nación. Todos, críticos con la gestión de Chaves, aliado de Trump.

En 2025 Estados Unidos revocó la visa del expresidente costarricense Óscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz y crítico abierto de Trump, así como la de su hermano, Rodrigo Arias, entonces presidente legislativo.

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En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha revocado las visas de funcionarios ligados, primero, a Hugo Chávez, y después, a Nicolás Maduro.

En cuanto a Cuba, desde septiembre de 2019, en el primer gobierno de Trump, se emitió una prohibición de entrada y viaje a territorio estadounidense para el expresidente de Cuba, Raú Castro, y sus hijos, bajo la acusación de estar involucrados en graves abusos a los derechos humanos. En julio de 2025, ya en la segunda administración, se impusieron restricciones de visado al presidente Miguel Díaz-Canel.

En marzo de 2025, el Departamento estadounidense de Estado revocó asimismo la visa a la expresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, señalada por corrupción.

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De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigott, Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visados.

“Los tres principales motivos de revocación de visados ​​son: que incumplan las condiciones de sus visados, que infrinjan la ley o que representen una amenaza para la seguridad nacional”, afirmó en entrevista con Breitbart News Daily. Señalló que la razón principal de las revocaciones está relacionada con actividades delictivas.

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