Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visados, según reveló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, durante su aparición en Breitbart News Daily.

"Así pues, el Departamento de Estado ha revocado más de 175 mil visados ​​a extranjeros que los tenían”, comenzó Pigott, señalando que estas revocaciones se basan en tres categorías diferentes. Pueden incluir a quienes infringieron la ley o los términos de su visado, o si representaban una amenaza para la seguridad nacional.

“Los tres principales motivos de revocación de visados ​​son: que incumplan las condiciones de sus visados, que infrinjan la ley o que representen una amenaza para la seguridad nacional”, afirmó, revelando que la principal razón de estas revocaciones está relacionada con actividades delictivas, incluidas las agresiones.

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“En lo que respecta a las cifras, la causa principal de esas revocaciones se debe a actividades delictivas. Las tres actividades delictivas más comunes son conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo”, explicó.

“Y a modo de comparación, en cuanto a la continuidad de esta verificación que consideramos parte de nuestra verificación continua de los titulares de visas, esas 175 mil, más de 175 mil revocaciones de visas representan un aumento con respecto a las 100 mil de diciembre”, dijo Pigott, explicando que esto “muestra la necesidad de ello [y] muestra los resultados de nuestro programa de verificación continua”.

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“Y esto demuestra nuestro compromiso continuo de mantener este programa en funcionamiento y asegurarnos de que la gente cumpla con las normas que mencioné”, añadió.

Cuando el presentador Mike Slater le preguntó qué habría pasado con estos delincuentes con visa si los demócratas todavía estuvieran en el poder, Pigott respondió: "Nada".

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Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya. Foto: Especial

EU quita visa a Andy López Beltrán

El jueves, el político mexicano Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó el jueves por la noche que EU le retiró la visa, sumándose a otras figuras del partido gobernante Morena a las que la administración de Donald Trump les ha aplicado medidas similares.

La decisión de Washington se da a menos de cuatro meses de un duro golpe a Morena cuando la Fiscalía de Nueva York abrió un proceso contra 10 funcionarios mexicanos en actividad y retirados, entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por tráfico de drogas.

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El retiro de la visa fue anunciado por López Beltrán en una carta dirigida a Trump publicada en su cuenta de Instagram, en la que afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landau, “han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”.

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