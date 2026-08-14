El sábado es el Día del Cine Mexicano y aunque en este siglo han llegado a la pantalla cerca de 2 mil títulos, entre ficciones y documentales, sólo algunas han llegado al Olimpo fílmico ostentándose como las más vistas.

No son las más vendedoras de boletos en toda la historia, pues hasta hace tres décadas no existían registros exactos de ello, más que con algunos títulos como "El Chanfle", de Roberto Gómez Bolaños, que ostenta la cifra de 10 millones de entradas compradas.

¿Quieres saber cuáles son las que han marcado historia en la época reciente? Aquí te decimos cuáles son y dónde verlas, si es que están disponibles.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" (15.1 millones de asistentes)

La ópera prima de Eugenio Derbez y que de hecho está dentro de las cintas más vistas en México, superando a otras como "Barbie", "Maléfica", "Rápidos y furiosos" y "Mi villano favorito".

Durante la filmación Eugenio estaba pasando por un trago amargo, pues se había separado de Alessandra porque mientras ella quería tener hijos, él decía que ya había cerrado la fábrica.

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Luego de terminar el rodaje y tras trabajar por semanas con la niña Loreto Peralta, el actor recapacitó porque quería tener su propia Maggie, nombre del personaje infantil.

Dónde verla: ViX

Derbez rompió varios récords y se ganó el reconocimiento como actor gracias a este filme. Foto: IMDB

"EL CHANFLE" (10 millones)

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Película de fines de los 70s que marcó el ingreso de Roberto Gómez Bolaños al mundo del cine.

Durante mucho tiempo Televisa le pidió que llevara a la pantalla grande a sus personajes El Chapulín Colorado o El Chavo del 8, pero el creativo se negó. Un día aceptó, con la condición de que fuera con un personaje nuevo. Y utilizó su pasión por el futbol para hacerlo.

Cosa curiosa, la película tuvo la intención en un principio situarla en el seno de un equipo de Guadalajara, pero cuando le fue negada la petición, entonces pasó a ser parte del universo del América. Tuvo secuela, pero no con los números de su antecesora.

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Dónde ver: ViX

Película "El Chanfle".

"NOSOTROS LOS NOBLES" (7.2 millones)

El primer título era "La familia Florentino" y, por supuesto, no iba a funcionar. La casa a la que llegan los Noble está ubicada en la colonia Clavería de la Ciudad de México, cerca de las vías y realmente crujía cuando la gente pasaba.

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Para la película Luis Gerardo Méndez aprendió a manejar una micro y Karla Souza a hacer gestos “sexys” para el personaje que la lanzó al firmamento mediático, aunque ya tenía una sólida carrera actoral.

La distribuidora diseñó una estrategia para hacer ruido en marzo de 2007, pensando que sería un buen impulso para su estreno semanas después. Y funcionó.

Dónde ver: HBO Max

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Foto: Archivo

"SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS"

Basada en la obra original de Antonio Serrano, quien durante mucho tiempo anduvo cargando el guion buscando apoyo. Un día encontró al productor Matthías Ehrenberg en el marco de la entonces Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara y le platicó del proyecto, saliendo con respuesta afirmativa.

De elenco sólo eran conocidos Susana Zabaleta y Jorge Salinas, los demás eran jóvenes que estaban iniciando su carrera como Cecilia Suárez, que estaba recién desembarcada de Europa donde había estudiado actuación.

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La película se filmó en un edificio de Polanco y hubo un momento en el que los vecinos se opusieron a ello, pensando que era una película pornográfica. Fue la cinta que salvó a Aleks Syntek de la depresión en que estaba, pues pasaba por vacas flacas y el tema principal lo puso de nueva cuenta en la palestra.

Dónde ver: Por ahora no tiene streaming

Escena de "Sexo, pudor y lágrimas". Foto: Especial.

"EL CRIMEN DEL PADRE AMARO" (5.1 millones)

Una película que por 20 años su productor Alfredo Ripstein había querido hacer, teniendo incluso en algún momento la opción de ser dirigida por Felipe Cazals ("Canoa") que al final no se concretó.

Carlos Carrera tomó los controles y reclutó a Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón como sus protagonistas. El español Sancho Gracia, quien es el cura corrupto, entró al quite tras la muerte de Paco Rabal, semanas antes de arrancar el rodaje.

Cuando estrenó el grupo Pro Vida se abalanzó contra ella y sólo generó ruido para que la gente asistiera a las salas. A Carrera su director, lo vetaron algunas empresas para que les hiciera publicidad, pues lo consideraron blasfemo. La cinta alcanzó nominación al Oscar en Película en Lengua Extranjera.

Dónde ver: HBO Max

Escena de la película "El crimen del Padre Amaro".

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